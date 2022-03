Strategiczne partnerstwo PZU i BOŚ w kwestii projektów proekologicznych

PZU podpisało list intencyjny z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ). Największy polski ubezpieczyciel i BOŚ nawiązują współpracę w obszarze bancassurance.

Zielona gospodarka

Bank wzmacnia również swój udział w kreowaniu i implementacji strategicznych rozwiązań z zakresu finansowania obszaru zielonej gospodarki i ochrony środowiska w Polsce.Robi to poprzez aranżację finansowania (i rosnący udział w syndykacji) znaczących projektów inwestycyjnych z obszaru zielonej transformacji, zarówno na rynku dłużnym, jak i (poprzez emisje zielonych obligacji) na rynku kapitałowym, a ponadto uczestniczy w zespołach roboczych instytucji publicznych. Ponadto BOŚ korzystając z doświadczenia swoich ekspertów mocno rozwija komponent doradczy w swoim portfolio.Bank Ochrony Środowiska jest polskim ekologicznym bankiem obecnym na rynku od 1991 roku. BOŚ specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i doradztwie w zakresie wdrażania zielonych technologii. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 22,9 mld zł.Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających ponad 400 mld zł. Tylko w Polsce ma ok. 22 mln klientów. Dzięki współpracy z bankami tylko w ciągu trzech kwartałów 2021 r. osiągnęła 1,5 mld zł przychodów.