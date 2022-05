Strategiczne plany KGHM niezagrożone mimo spadku cen miedzi

KGHM ocenia, że spadek cen metali strategicznych, w tym także miedzi na Londyńskiej Giełdzie LME, nie stanowi zagrożenia dla realizacji planów strategicznych spółki. Dotyczy to także utrzymania na wcześniej zakładanym poziomie wydatków inwestycyjnych i rozwojowych w tym, a także w następnych latach.

Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy gospodarka światowa będzie wykazywać oznaki recesji. Obok spowolnienia i walki z inflacją konieczne będzie także odbudowanie łańcucha dostaw, który został skutecznie przerwany przez pandemię i sankcje nałożone na rosyjskie firmy za rozpoczęcie wojny w Ukrainie.

- Mam nadzieję, że do długoterminowej recesji na rynkach światowych nie dojdzie, wiele zależy od sytuacji w Chinach i polityki Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na przewagi konkurencyjne, to chciałbym zauważyć, że dysponujemy unikatowymi pierwiastkami metali, które są wykorzystywane bardzo szeroko w gospodarce. Kiedyś to było budownictwo, energetyka, a teraz elektronika, elektromobilność, nowa energetyka i wymagania z tym związane. Mamy poczucie, że coraz więcej firm chce być blisko surowców postrzegając to jako zasób strategiczny - powiedział WNP.PL wiceprezes KGHM do spraw finansowych Andrzej Kensbok.

Pozbawienie świata wielu surowców, które pochodziły z Rosji, jest dla światowej gospodarki szokiem. Wiele rosyjskich spółek i towary przez nie wytwarzane zostały wykluczone z handlu na giełdach metali. Pamiętajmy, że nie wszystkie obostrzenia wynikające z nałożonego embarga już zadziałały. Nawet potencjalna możliwość ograniczonego dostępu spowodowała, że firmy chcą mieć pewność dostaw, a to gwarantuje właśnie KGHM Polska Miedź.

- Spadek cen surowców już tak naprawdę nastąpił, myśmy w ciągu ostatnich tygodni mieli do czynienia z głęboką korektą na rynku metali. Ona miała bardzo szybki charakter, ale przecież nie jest to pierwsza korekta na rynku. W tej chwili poziomy cen metali, notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali są dla nas cały czas bardzo atrakcyjne i zadowalające. Pozwalają nam realizować założenia budżetowe, nasze plany inwestycyjne, nasz CAPEX. Ta korekta nie stanowi zagrożenie dla planów działania spółki w tym roku i w latach następnych - dodał wiceprezes Kensbok

W I kwartale 2022 roku nakłady inwestycyjne rzeczowe wyniosły 486 milionów złotych, a budżet przyjęty na ten rok przewiduje 2,835 miliarda złotych wydatków.

