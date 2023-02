Straty złotego w piątek pogłębiły się wobec głównych walut

Polska waluta przez cały piątek traciła do głównych walut; najmocniej, bo o prawie 1 proc. do amerykańskiego dolara. Przecena na złotym trwała od rana, jednak około godziny 10.00 przybrała na sile i kontynuowana była do wieczora.

Około godziny 17.15 euro było wyceniane na 7,77 zł po tym jak polska waluta straciła 0,4 proc. Największy spadek, bo sięgający 0,94 proc., złoty zaliczył wobec dolara, który około godziny 17.15 był wyceniany na 4,47.

Słabość złotego widoczna była również w stosunku do franka szwajcarskiego. Złoty stracił do tej waluty 0,81 proc., co wyniosło cenę franka do 4,84 zł.

