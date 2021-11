Strony projektu Ostrołęka C będą dążyć do finansowego zaangażowania PGNiG

PKN Orlen, należąca do niego Energa oraz PGNiG podpisały aneks do umowy inwestycyjnej bloku gazowego Ostrołęka C - podały w poniedziałek spółki. Jak zaznaczono, strony będą dążyć do tego, by PGNiG zaangażowało się w projekt finansowo.

Strony będą dążyć do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG w realizację Ostrołęki C przyjęła postać udziału finansowego - brzmi komunikat spółek. Wysokość i sposób wniesienia wkładu PGNiG powinny zostać określone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta do końca 2022 r. - zaznaczono.

Jak podały spółki, w aneksie do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku, strony potwierdziły gotowość do kontynuowania współpracy, identyfikując jednakże konieczność dostosowania zasad współpracy do warunków, w jakich projekt ma być realizowany.

Kontrakt na budowę bloku gazowego o mocy 745 MW podpisała z GE należąca do grupy PKN Orlen Energa. Wartość tego kontraktu to 2,5 mld zł. Dodatkowo Energa ma zapłacić GE do 1,35 mld zł netto w ramach rozliczania z wykonawcą 1000 MW bloku na węgiel kamienny, z którego budowy się wycofano.

Blok gazowy będzie zlokalizowany w Ostrołęce na terenie pierwotnie wykorzystanym w projekcie budowy bloku węglowego. Projekt realizowany będzie jako "brown field" - z maksymalnym wykorzystaniem infrastruktury budowlanej zrealizowanej dla projektu węglowego.

