Struk apeluje do pomorskich parlamentarzystów o pilną interwencję ws. branży turystycznej

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk skierował do posłów i senatorów z regionu pismo, w którym zaapelował o pilną pomoc dla branży turystycznej. Przedstawił w nim także propozycje, które ułatwiłyby przedsiębiorcom przetrwanie w czasie kryzysu.

Treść listu datowanego na 3 września przesłał we wtorek PAP rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) w Gdańsku - Michał Piotrowski.

Marszałek Struk zwrócił się w nim do pomorskich posłów i senatorów z prośbą o interwencję dotyczącą branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z pandemią koronawirusa.

"Branża turystyczna doświadczyła historycznej zapaści. 92 proc. firm branży turystycznej województwa pomorskiego odnotowało znaczący spadek dochodów, 59 proc. firm ma trudności z płynnością finansową" - czytamy w piśmie.

Struk podkreślił, że turystyka w Polsce zapewnia ok. 1,5 mln miejsc pracy i w dużej mierze reprezentowana jest przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które bez pomocy rządowej nie poradzą sobie z kryzysem wywołanym epidemią. W jego ocenie, przygotowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy programy pomocowe - tzw. tarcze antykryzysowe - nie ochroniły wielu sektorów turystyki.

Zdaniem samorządowca, bon turystyczny "wspomaga niemal wyłącznie turystykę wypoczynkową rodzin z dziećmi i młodzieżową w kraju, ograniczając się do wybranych grup klientów i obiektów noclegowych".

Jak wskazał marszałek, dużym problemem jest też mniejsza liczba gości z zagranicy. "Polska jest odbierana jako kraj wysokiego zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie turystyka przyjazdowa, organizacja konferencji i spotkań biznesowych jest zawieszona co najmniej do końca roku. Zapytania na okres jesienny to ok. 30 proc. ubiegłorocznego poziomu, bez gwarancji realizacji.(...) Bez turystyki przyjazdowej nie funkcjonują hotele, firmy przewozowe, biura podróży, piloci, przewodnicy, a także w mniejszym stopniu obiekty kulturalne" - napisał Struk.

Zwrócił uwagę, że straty lądowych przedsiębiorstw przewozowych w skali kraju szacuje się na 1 mld zł miesięcznie. "Połączenia lotnicze zostały wznowione w bardzo ograniczonym zakresie. Latać można do stosunkowo małej liczby krajów, a obowiązujące zalecenia sanitarne znacząco podwyższają koszty realizacji imprez. Taka sytuacja spowodowała wręcz całkowity spadek liczby klientów" - dodał.

Według marszałka pomorskiego, "nadchodzący kryzys w gospodarce turystycznej będzie implikował kryzys w branżach powiązanych". Jak wskazał, dotyczy to m.in. firm zajmujących się obsługą imprez masowych oraz przedsiębiorców reprezentujących artystów, wykonawców.

Samorządowiec obawia się, że brak pomocy ze strony państwa spowoduje lawinę upadłości szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "W tej katastrofalnej sytuacji, docelowo czeka nas destabilizacja jakości sprzedaży w zakresie pozyskiwanych przez klienta informacji, przesunięcie dystrybucji do kanałów elektronicznych, polaryzacja rynku, zwiększenie udziału w rynku organizatorów zagranicznych, którzy uzyskują wsparcie od swoich rządów, niewspółmiernie wyższe od wsparcia w Polsce"- ocenił Struk.

"Zarówno likwidacja jak i nawet częściowe ograniczenie sieci agentów turystycznych doprowadzi do monopolizacji sprzedaży, z jaką już mamy do czynienia w segmencie rezerwacji hotelowych. Jak wiadomo, są one w głównej mierze oparte zagranicznych systemach rezerwacyjnych, a korzystanie z nich przez polskich klientów jest równoznaczne z pozbawieniem branży znacznej części przychodów. Traci na tym również Skarb Państwa, ponieważ firmy nie odprowadzają podatków w takiej wysokości, jakiej by to czyniły, gdyby ich udział w rynku był większy" - dodał.

W swoim piśmie Struk przedstawił listę czternastu rozwiązań pomocowych skierowanych do branży turystycznej. Zdaniem marszałka, ich kompleksowe wdrożenie będzie umożliwiało przetrwanie znaczącej części podmiotów funkcjonujących w tej branży.

Wśród nich jest m.in. wznowienie subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm ze stratami powyżej 60 proc.; przedłużenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników branży turystycznej przez Powiatowe Urzędy Pracy; zwolnienie z płacenia składek ZUS i wypłata świadczenia postojowego do 30 czerwca 2021 roku dla m.in. właścicieli obiektów noclegowych, organizatorów turystyki, pilotów i przewodników wycieczek, animatorów, firm organizujących targi, wystawy, kongresy, przewozy autokarowe.

Kolejnym rozwiązaniem jest obniżenie na minimum 2 lata podatku VAT na usługi turystyczne - z 23 do 7 proc. i utrzymanie 0 proc. dla turystyki przyjazdowej. Jeden z postulatów dotyczy otworzenia wszystkich muzeów i podobnych instytucji na zwiedzanie z przewodnikiem.

Struk proponuje też, stworzenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych platformy, na której zamieszczane byłyby aktualne dane dotyczące zachorowań na COVID-19 oraz informacje na temat procedur obowiązujących w danym państwie oraz przy wjedzie i powrocie z niego do Polski.

Samorządowiec wspomniał także o wprowadzeniu rocznych wakacji kredytowych dla firm i zasiłku sezonowego dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Ponadto marszałek sugeruje: rozszerzenie programów PARP na mikro i małych przedsiębiorców, stworzenie narzędzi finansowych dla samozatrudnionych, wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych, otworzenie linii kredytowych lub gwarancji de minimis 100 proc. z Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych państwowych instytucji finansowych, rozważenie możliwości przejęcia leasingów na autokary przez państwo.