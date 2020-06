Struzik: musimy przemodelować ochronę zdrowia na Mazowszu w walce z koronawirusem

W ramach walki z koronawirusem samorząd Mazowsza przygotowuje się do przemodelowania ochrony zdrowia w regionie, w tym szpitali wojewódzkich. Projekt zakłada stworzenie systemu 11 placówek z oddziałami zakaźnymi i obserwacyjnymi – zapowiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Płocku Adam Struzik podkreślił, że mazowiecki samorząd, który przeznaczył dotąd ze środków unijnych prawie 180 mln zł na wsparcie placówek medycznych w walce z koronawirusem, chce w drugim etapie tych działań przeznaczyć na ten sam cel 100 mln zł.

Struzik wspomniał, że na początku epidemii w Polsce mazowiecki samorząd w trybie doraźnym zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą na przesunięcia środków w ramach regionalnego programu operacyjnego, co umożliwiło w efekcie wygospodarowanie funduszy na walkę z koronawirusem. "Taką zgodę dostaliśmy jako pierwsi w Europie" - zaznaczył marszałek Mazowsza.

Dodał, że pierwszym etapie na wsparcie placówek medycznych w regionie mazowiecki samorząd przeznaczył prawie 180 mln zł. "Dzięki temu kupiliśmy olbrzymie ilości środków ochrony" - dodał Struzik. Zwrócił też uwagę, że uniknięto przy tym problemów z jakością tych środków. "Uzyskaliśmy, dzięki dobrej współpracy z naszymi partnerami chińskimi, gwarancje rządu chińskiego dla tych firm, od których importowaliśmy te towary" - wyjaśnił marszałek Mazowsza.

Podkreślił, że wsparcie w tym województwie polegało również na doposażeniu służby zdrowia. Jak podał, w sumie na całym Mazowszu objęto wsparciem ponad 70 placówek, w tym szpitale kliniczne, wojewódzkie i powiatowe, a także stacje pogotowia ratunkowego. "Bez tego byłoby ciężko funkcjonować" - ocenił Struzik.

"Teraz przed nami drugi etap, wnioskujemy do Komisji Europejskiej i do naszego ministerstwa funduszy o drugą transzę, kolejne 100 mln zł. Tu muszę powiedzieć, że czekamy już drugi tydzień na decyzje pani minister. Trochę mnie to dziwi, bo nie możemy zakończyć wsparcia na tym etapie. Musimy teraz przemodelować naszą ochronę zdrowia, postawić na właśnie przemodelowanie szpitali wojewódzkich" - powiedział Struzik.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby każdy szpital wojewódzki na Mazowszu miał odpowiedni oddział obserwacyjny, żeby - jak powiedział - "nie wpuszczać wirusa do tych placówek". Wskazał przy tym na wcześniejsze przypadki niektórych placówek medycznych, jak np. szpitala w Radomiu, gdzie dochodziło do zakażeń zarówno personelu, jak i pacjentów.

"Musimy teraz stworzyć cały system, w którym będzie 11 placówek na Mazowszu, w których będą po pierwsze oddziały zakaźne, tam gdzie takich oddziałów nie ma, a po drugie - będą oddziały obserwacyjne, gdzie będzie trafiał pacjent przed leczeniem specjalistycznym, żeby wstępnie go zdiagnozować, czy nie jest zakażony koronawirusem" - zapowiedział marszałek Mazowsza.

Odnosząc się do sposobu wygospodarowania nowych funduszy ze środków unijnych w ramach walki z koronawirusem, Struzik przyznał, że ma wrażenie, że "lobby kolejowe próbuje przeszkadzać w tym przeniesieniu pieniędzy z inwestycji kolejowych na tę niezbędną walkę z koronawirusem". Wyjaśnił przy tym, że mazowiecki samorząd przesuwa głównie środki właśnie z inwestycji kolejowych, licząc na to, że w nowej perspektywie unijnej inwestycje te zostaną dofinansowane.

Nawiązując do wniosku skierowanego do resortu funduszy, Struzik zaapelował o podjęcie tam szybkiej decyzji, która umożliwiłaby przesunięcie środków unijnych w drugim etapie wsparcia dla służby zdrowia na Mazowszu. "Jeszcze raz apeluję do pani minister, żeby wreszcie podjęta została decyzja pozytywna, żebyśmy mogli kolejne 100 mln zł przeznaczyć na walkę z koronawirusem" - oświadczył marszałek Mazowsza.

Jak podał w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, obecnie realizuje on 14 projektów własnych w ramach walki z koronawirusem, przy czym największy z nich to zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń, a wartość dofinansowania to 140 mln zł, w tym 124,9 mln zł z Unii Europejskiej.