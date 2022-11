Struzik: nabory o wsparcie UE z perspektywy 2021-2027 mogłyby ruszyć w I kwartale 2023 r.

Nabory o wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 mogłyby ruszyć w pierwszym kwartale 2023 r.- zapowiedział marszałek województwa Adam Struzik. Na wsparcie regionu warszawskiego planowane jest w sumie 501 mln euro, a 1,5 mld euro dla pozostałej części województwa.

W Płocku odbyła się w piątek jedna z cyklu konferencji regionalnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych "Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi". Jej uczestnicy spotkali się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, najstarszej szkole w Polsce i jednej z najstarszych w Europie, istniejącej nieprzerwanie od 1180 r.

"Przesłałem do Komisji Europejskiej oficjalny dokument, czyli nasz program regionalny na lata 2021-2027. On teraz nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Mazowsza po to, żeby społeczeństwo wiedziało, skąd pochodzą pieniądze" - powiedział na konferencji marszałek województwa Adam Struzik. Jak dodał, dotychczasowa nazwa - Regionalny Program Operacyjny "brzmiała bardzo technokratycznie, a często, z powodów również politycznych, zapominano, żeby wskazać, skąd pochodzą środki finansowe".

"Przed nami jest teraz procedura zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Mam nadzieję, że to nastąpi do końca bieżącego roku" - podkreślił Struzik, odnosząc się do programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Jak dodał, po zatwierdzenia dokumentu, pierwsze nabory o wsparcie unijne mogłyby zostać ogłoszone już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Struzik zaznaczył, że program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zakłada unijne wsparcie w sumie na poziomie 2 mld 89 mln euro, czyli większe niż na lata 2014-2020. Jak zapowiedział, ponad 500 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie obszaru stołecznego, a 1,5 mld euro na wsparcie pozostałej części województwa. "Oczywiście zastosujemy różne mechanizmy po to, żeby nie było takiej sytuacji, że na granicy regionów będą jakieś bariery nie do przebycia" - zapewnił marszałek Mazowsza.

Jak wskazał Struzik, w ciągu 18 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej "Polska, po zapłaceniu wszystkich składek, ma wynik - jeżeli chodzi o finanse i realizację polityk unijnych, jak polityka spójności, wspólna polityka rolna i pozostałe - netto 150 mld euro na plusie". "A więc wszyscy ci, którzy mówią, że to są jakieś drobne i to w ogóle jest jakaś organizacja, która ma nie wielkie znaczenie dla Polski, po prostu mówią nieprawdę" - oświadczył.

Odnosząc się do korzyści, jaki odniosło dotychczas Mazowsze, korzystając z funduszy unijnych, Struzik przypomniał, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zaakceptowany m.in. przez Komisję Europejską statystyczny podział tego województwa na region stołeczny z Warszawą i 9. sąsiednimi powiatami oraz region mazowiecki, czyli pozostałe 32 powiaty. Jak zaznaczył, taki podział, o który samorząd Mazowsza przy wsparciu rządu, zabiegał od 2011 r., pozwolił uniknąć znaczącej redukcji unijnego wsparcia finansowego.

"Dzięki temu podziałowi uratowaliśmy dla Polski i dla Mazowsza 1,5 mld euro" - podkreślił Struzik. Zaapelował, aby przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu tego województwa zapoznali się ze szczegółami programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 i już teraz rozpoczęli przygotowania projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie unijne w nowej perspektywie.

W latach 2012-2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, gdzie w piątek odbyła się konferencja "Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi", przeprowadzono gruntowne prace remontowe i renowacyjne. Obejmowały one m.in. dach, elewacje i fundamenty oraz wnętrza zabytkowych zabudowań, w tym pochodzących z XV i XVII wieku - koszt robót, ok. 29,9 mln zł, w większości pokryty został ze środków unijnych.

