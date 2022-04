STS Holding przeznaczy cały zysk za 2021 rok na dywidendę

STS Holding zamierza przeznaczyć cały wypracowany zysk netto za 2021 rok w kwocie ponad 131 milionów złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wypłata będzie zrealizowana w dwóch transzach: w sierpniu oraz na przełomie listopada i grudnia 2022 roku.

STS deklaruje, że chce rozmawiać z Krajową Administracja Skarbową w sprawie szarej strefy w zakładach bukmacherskich i wirtualnych kasynach.

Wszystkie nadwyżki finansowe w grupie STS będą lokowane w bankach, a depozyty powinny dodać kilkanaście milionów złotych zysku w tym roku.

Nakłady na pozyskiwanie nowych klientów będą rosły, ponieważ polski rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Wyniki finansowe STS Holding były w 2021 roku na historycznych poziomach. Najważniejszy w branży bukmacherskiej wskaźnik NGR czyli wartość zakładów zawartych przez klientów pomniejszona o wypłacone wygrane i należne podatki od gier, osiągnął w minionym roku 565 milionów złotych wobec 434 milionów rok wcześniej. Łącznie od klientów pozyskano wpłaty na zakłady na poziomie 4,5 miliarda złotych przy czym aż 82 procent to były operacje online. Pomimo tego grupa nie zamierza ograniczać liczby 400 dostępnych punktów stacjonarnych ponieważ pełnią one także odpowiednią rolę marketingową.

Przychodu grupy STS w 2021 wyniosły 498 milionów złotych czyli o 28 procent więcej niż rok wcześniej, gdy zanotowano 389 milionów złotych. Giełdowy STS Holding wypracował 131,34 miliona złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 102,2 milionów w 2020 roku. Zgodnie z przyjętą strategią cały zysk przekazywany przez spółki należące do holdingu jest przeznaczany na wypłatę dywidendy. W miarę jak środki będą trafiać na firmowe konto zaplanowano wypłatę w dwóch transzach. Jedna trafi do akcjonariuszy w sierpniu, druga zaś na przełomie listopada i grudnia tego roku.

- Zeszły rok był dla nas niezwykle intensywny. Osiągnęliśmy nie tylko najlepsze wyniki finansowe w historii całej naszej Grupy, ale wprowadziliśmy STS holding na rynek główny warszawskiej giełdy. Zgodnie z naszymi deklaracjami będziemy się dzielić wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami STS Holding - powiedział na konferencji wynikowej prezes zarządu Mateusz Juroszek.

Plany na 2022 rok zakładają pozyskanie dodatkowych klientów, chociaż koszty pakietów zachętowych będą wyższe ponieważ polski rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Sprzyjającym punktem jest fakt, że polska reprezentacja w piłce nożnej zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w Katarze. Takie globalne imprezy zawsze przyciągają nowych graczy i zwiększają zainteresowanie zakładami bukmacherskimi. Nie tak dawno spółka zależna działająca w Wielkiej Brytanii uzyskała licencję na transmisje zakładów konnych.

W całym 2022 roku wspomniany wskaźnik NGR powinien wzrosnąć w stosunku do 2021 roku o 15-20 procent. Jak pokazują wyniki uzyskiwane w pierwszych miesiącach tego roku, realizacja takiego scenariusza jest w pełni realna.

STS Holding na koniec 2021 roku dysponował w gotówce i innych ekwiwalentach finansowych 146 milionami złotych. Wszystkie wolne środki lokowane są na kontach bankowych, co przy obecnym poziomie oprocentowania, powinno na koniec roku dodać kilkanaście milionów złotych do wyniku spółki.

- Otrzymujemy oferty przejęć spółek na rynku bukmacherskim, głównie w Europie i przyglądamy się. Nas interesują podmioty wyceniane na kilkanaście milionów euro, działające na rynkach o przyjaznych przepisach podatkowych dla branży, bez zadłużenia, dodatkowo z pozytywnymi przepływami finansowymi. Małe podmioty nie pasują do naszego biznesu, a ponoszenie wcześniejszych zobowiązań tylko opóźni integrację w ramach. Mamy na to środki , ale nie wykluczam, że gdyby doszło do realizacji transakcji częściowo mogłaby ona być sfinansowana kredytem bankowym, ale raczej denominowanym w euro - dodał Mateusz Juroszek.

Polski rynek bukmacherski szacowany jest na około 10 miliardów obrotu rocznie. Opodatkowanie firm działających w tym sektorze gospodarki jest u nas jednym z najwyższych w Europie i wynosi 12 procent o wartości obrotu. Ze względu na problemy finansowe budżetu trudno się spodziewać, aby w ciągu najbliższego roku czy tez dwóch lat te obciążenia miały się zmniejszyć.

Niemniej jednak branża składa propozycje do Krajowej Administracji Skarbowej, aby wspólnie wypracować kolejne rozwiązania mające na celu likwidację szarej, nie opodatkowanej strefy. Mowa jest na przykład o złamaniu monopolu państwa na prowadzenie kasyna online i wydaniu koncesji firmom prywatnym. Szacunki wskazują na to, że 90 procent obrotów na tym rynku realizowanych jest w tej chwili poprzez zagraniczne firmy nie płacące w naszym kraju podatków.

Uwarunkowania gospodarcze spowodowane wojną w Ukrainie, wysoką inflacją i wzrostem kosztów obsługi kredytów mogą mieć wpływ na aktywność graczy i wysokości stawek. Chcąc utrzymać poziom EBITDA na obecnym poziomie 38,2 procent, a nawet zwiększyć ją do 40 procent , jak zakładają plany na 2022 rok konieczna jest pełna analiza wydatków marketingowych i sponsorskich. Dlatego część kontraktów sponsorskich STS nie będzie odnawiana ponieważ opłaty stają się zbyt wysokie w stosunku do potencjalnie uzyskiwanych efektów wizerunkowych.

STS Holding jest od 2021 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

