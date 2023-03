STS zwiększył przychody i zysk

Grupa bukmacherska STS w 2022 roku odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 579 mln zł, gdy rok wcześniej wyniosły 498 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku w wysokości ponad 16 proc.

Zysk netto grupy STS w 2022 roku przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 169 mln zł, a w 2021 rok wyniósł zaś 131 mln zł. Oznacza to, że jest wyższy rok do roku aż o niemal 29 proc.

Ponadto skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) osiągnęła w zeszłym roku poziom 273 mln zł, czyli o przeszło 26 proc. więcej względem wyniku z 2021 roku.

W samym czwartym kwartale 2022 roku firma wygenerowała przychody na poziomie 167 mln zł, czyli o 43 proc. więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej od października do grudnia 2022 roku wyniósł 58 mln zł, czyli aż o 290 proc. więcej rok do roku. Skorygowana EBITDA wyniosła w ostatnim kwartale ubiegłego roku 83 mln zł, czyli wzrosła o 122 proc. rok do roku.

- Za nami bardzo dobry rok: wygenerowaliśmy najwyższe w historii grupy wyniki operacyjne, które przełożyły się na niezwykle satysfakcjonujące wyniki finansowe - zaznacza Mateusz Juroszek, prezes STS Holding.

- Niebawem będziemy podejmować decyzję w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z obowiązującą polityką, akcjonariuszom będziemy wypłacać 100 proc. zysku STS Holding S.A. Ze względu na strukturę grupy będziemy dokonywać dwóch płatności, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku - dodaje Mateusz Juroszek.

Spółka STS zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce

W 2023 roku grupa bukmacherska planuje szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W tym celu spółka zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce i zamykając aktywność w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii. Wyniki operacyjne osiągnięte przez STS SA w 2022 roku wskazują na niezwykle wysoką atrakcyjność polskiego rynku. Spółka zamierza skoncentrować działania, by móc zagospodarować potencjał rozwoju w kraju.

Wartość zawartych zakładów przez klientów firmy wyniosła w 2022 roku 4,679 mld zł, gdy przed rokiem było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji (370 tys. w 2021 r.), a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 317 tys. (249 tys. w 2021 r.).

Firma STS została założona w 1997 roku. Portfolio usług przedsiębiorstwa obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

