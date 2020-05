Subwencja z Tarczy Finansowej bez podatku

Z charakteru umowy subwencji finansowej oraz rozmów z resortem finansów wynika, że udzielenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR nie jest przychodem do opodatkowania - podał szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys na Twitterze w środę.

Borys poinformował, że brak opodatkowania subwencji z Tarczy PFR wynika z charakteru umowy subwencji finansowej, która "ma zbliżoną formę prawną do umowy pożyczki", oraz rozmów z Ministerstwem Finansów.

Dodał, że w tym tygodniu powinno pojawić się oficjalne potwierdzenie.

