Sukces inwestycji zagranicznej zwiększa apetyt na kolejne przedsięwzięcia

Nie ulega wątpliwości, że w trudnych, kryzysowych czasach, które determinuje gospodarcza i geopolityczna niepewność, polska gospodarka potrzebuje przestrzeni inwestycyjnej umożliwiającej rozwój technologiczny i produkcyjny, dostęp do pracowników, surowców oraz rynków zbytu. Potrzebuje też wytrwałości w realizacji podjętych działań, która pozwala na budowanie pozycji i wartości polskich firm, a także otwiera nowe możliwości.

Trudne czasy tworzą również możliwości

Według raportu Bain & Company w pierwszym półroczu 2022 r. o 15% spadła liczba nowych inwestycji i transakcji sprzedaży aktywów zawartych przez fundusze private equity w Europie Środkowej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Nie zapominajmy jednak, że wynika to z bardzo wysokiej zeszłorocznej bazy (odbicie postpandemiczne) oraz inflacji i sytuacji geopolitycznej. Chociaż dziś trudno zakładać, że uda się utrzymać takie wyniki również w całym roku, warto powściągnąć skrajnie pesymistyczne rozważania i prognozy.

W przedmowie do raportu „2021 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics” Bill Watson, przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe, napisał, że chociaż inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej, to jednak nadal pozostał on dynamicznym rynkiem z dojrzałymi firmami o międzynarodowych ambicjach.

Tych ambicji i odwagi do ekspansji zagranicznej z pewnością nie brakuje polskim przedsiębiorstwom. Jak wynika z raportu „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek BIZ?” opracowanego przez PFR TFI i PwC we współpracy z KUKE około 60 proc. polskich przedsiębiorców, którzy już są obecni na rynkach zagranicznych, planuje dalszą ekspansję.

- Patrząc na dane historyczne dotyczące wartości BIZ wychodzących z Polski, widzimy, że polscy przedsiębiorcy na przestrzeni ostatnich trzech dekad nabrali doświadczenia i odwagi w działalności na rynkach zagranicznych. Dane UNCTAD pozwalają wyróżnić okres przed 2005 r., w którym wartości strumieni polskich BIZ nie przekraczały 1 mld USD rocznie (nie więcej niż 0,05% wartości globalnych strumieni BIZ), oraz lata 2005–2019, kiedy to mieliśmy do czynienia z kilkumiliardowymi strumieniami (w 2016 r. nawet ze strumieniem wartym kilkanaście miliardów dolarów)[1] – wyjaśnia Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI, które zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Kluczem do ekspansji jest dojrzałość firm

Nie ulega wątpliwości, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się wyjątkową odpornością i zwinnością. Przykłady można naprawdę mnożyć. Zarówno biorąc pod uwagę kierunki ekspansji, jak i branże. Ciekawą drogę przeszła choćby spółka R22, dla której polski rynek w pewnym momencie okazał się po prostu zbyt mały, by móc zapewnić stabilny wzrost. Ekspansja kapitałowa w tym przypadku pozwoliła zlikwidować tę barierę. Spółka przejęła trzy firmy rumuńskie i jedną chorwacką, działającą w obszarze hostingu i domen, zyskując tym samym silną pozycję na relatywnie dużych i atrakcyjnych rynkach dla swojego sektora. Równie dobrym przykładem jest - obecny już w 15 krajach świata na trzech kontynentach - Elemental Holding. Dziś jeden z kluczowych producentów i dostawców pochodzących z recyklingu surowców strategicznych na międzynarodowych rynkach. Co warte podkreślenia, jedna z amerykańskich inwestycji spółki zrealizowana w 2019 r. we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej była największą polską inwestycją w Stanach Zjednoczonych. Wśród przykładów warto wymienić też spółki Pekabex i Victoria Dom – inwestujące w sektorze budownictwa w Niemczech czy Laude Smart Intermodal, która poprzez spółkę zależną zlokalizowaną w Niemczech rozwija swoją obecność na europejskim rynku transportu intermodalnego. Dla każdej z nich ekspansja zagraniczna była naturalnym etapem rozwoju i, co bardzo istotne, jest konsekwentnie prowadzona. W wielu przypadkach nie ogranicza się wyłącznie do pojedynczej transakcji.

Stabilne finansowanie pomaga w ekspansji

- Determinacji i konsekwencji firm w podboju zagranicznych rynków sprzyja pewne, czyli stabilne finansowanie. Zarówno kapitałowe, jak i dłużne. Finansowanie, które jest efektem zrozumienia i zaakceptowania planu inwestycyjnego i strategii odpowiadających modelowi działania przedsiębiorcy i skali inwestycji. W rezultacie współdzielone są zarówno korzyści, jak i ryzyka inwestycji. Kluczowe znaczenie ma tu niewątpliwie partnerstwo i odpowiedzialność za powodzenie przedsięwzięcia - podkreśla Piotr Kuba.

Dzięki stabilnemu finansowaniu inwestor może skupić się na rozwoju biznesu na nowym rynku i integracji zagranicznej spółki z polską centralą. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w odmiennej jurysdykcji i nowych uwarunkowaniach kulturowych, gdyż pozwala inwestorowi okrzepnąć i podjąć działania mające na celu mitygację ryzyk związanych z wczesnym etapem internacjonalizacji.

- Inwestycja kapitałowa na zagranicznym rynku zawsze jest dużym wyzwaniem, gdyż wiąże się z koniecznością poznania i uwzględnienia specyfiki nowych praktyk biznesowych. Korzyści zagranicznych akwizycji są jednak oczywiste - zakup udziałów rynkowych, marki, różnorodnych zasobów, jak choćby licencji czy patentów. Ale takie transakcje to również konieczność ponoszenia nowych ryzyk, w szczególności związanych z lokalnymi praktykami biznesowymi czy uwarunkowaniami kulturowymi. Przypadkowe, nieprzemyślane inwestycje mogą skończyć się kosztownym niepowodzeniem. Dlatego na etapie planowania zagranicznej ekspansji kapitałowej warto podjąć współpracę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, bo z jednej strony z chęcią podzielimy się naszymi doświadczeniami z już zrealizowanych inwestycji zagranicznych, zaś z drugiej, jako współinwestor w zagranicznym przedsięwzięciu, przejmiemy część ryzyk na siebie, co jest szczególnie istotne w początkowym okresie zagranicznej ekspansji – przekonuje Piotr Kuba.



[1] https://cor.sgh.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12182/1024/Budnikowski_Czarny_Folfas_Kuznar_Leven_Przezdziecka_POLSKIE%20BEZPO%C5%9AREDNIE_INWESTYCJE_ZAGRANICZNE.pdf?sequence=2&isAllowed=y