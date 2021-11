Sukces polityki klimatycznej zależy od banków centralnych

W badaniach naukowych, zatwierdzonych przez porozumienia międzynarodowe, oszacowano, że kraje powinny ograniczyć swoje emisje o około 50 proc., aby utrzymać wzrost temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza w następnym stuleciu. Temu też miała służyć zakończona niedawno konferencja COP26 w Glasgow. Jej przebieg pokazał, że ambitnych celów nie da się osiągnąć, bez dobrze skoordynowanych działań.

Wyniki badań

zmiana celów polityki monetarnej, w której bank centralny realizuje podwójny mandat maksymalizacji dobrobytu i redukcji emisji; zmiana krajowej polityki fiskalnej, w której władze fiskalne zaczynają bezpośrednio opodatkowywać emisje; zmiana polityki handlowej, w której jeden kraj wdraża taryfy celne skierowane na zanieczyszczający import z gospodarki zagranicznej.

Praktyka trudniejsza

W kategoriach ekonomicznych jest to problem koordynacji, ponieważ działania przynoszą maksymalne korzyści tylko wtedy, gdy są podejmowane wspólnie. Jednak podmioty maksymalizujące zysk mogą powstrzymać się od działania, ponieważ odniosłyby większe korzyści, czekając na działania innych podmiotów.Naukowcy szacowali model na podstawie danych z USA i strefy euro. Chcieli sprawdzić, jak zmieniały się wzorce emisji po drugiej stronie Atlantyku w ciągu ostatnich 20 lat. W szczególności istotny był "społeczny koszt" emisji, który jest określony przez utratę PKB spowodowaną emisjami w stanie ustalonym. Wynosi on około 1,2 proc. PKB w Stanach Zjednoczonych, co wydaje się wartością realistyczną i zgodną z szacunkami empirycznymi.Badacze porównali różne polityki, które mogą zostać wdrożone w celu redukcji emisji:Ocenili również konsekwencje skoordynowanych i konkurencyjnych działań agentów modelu. Ustalili, że równowaga niekooperacyjna charakteryzuje się niewystarczającym poziomem opodatkowania emisji, ponieważ oba kraje próbują w całości przerzucić koszt ograniczenia emisji na swojego partnera. Dlatego też tylko skoordynowane działania mogą osiągnąć cel klimatyczny, gdy polityka fiskalna i monetarna wchodzą w interakcję.Najlepszą kombinacją polityk jest ta, w której rządy koncentrują się na redukcji emisji, podczas gdy banki centralne interweniują w celu zmniejszenia kosztów dobrobytu wynikających z opodatkowania ekologicznego.Postanowienia konferencji COP26 są częściowo zbieżne z wnioskami z przytoczonego modelu makroekonomicznego. Problemem w dłuższym terminie może okazać się aspekt koordynacji działań międzynarodowych. Paradoksalnie największą cenę mogą zapłacić kraje takie jak Polska, w których duża część energetyki opiera się na węglu.BBC News zwróciło uwagę na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który powiedział, że porozumienie jest "porozumieniem zmieniającym grę", które brzmi "jak śmiertelny knebel dla energetyki węglowej".- Możemy lobbować, możemy naciskać, możemy zachęcać, ale nie możemy zmusić suwerennych narodów do zrobienia tego, czego nie chcą zrobić - stwierdził w podsumowaniu szczytu Boris Johnson. Całość konferencji COP26 ocenił jako "sześć na dziesięć". To i tak dużo.***Na podstawie: Ferrari M., Pagliari M., No country is an island: international cooperation and climate change, ECB 2021