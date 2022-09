Suski: będzie poprawka do ustawy o dopłatach; jeden adres będzie oznaczał jedno dofinansowanie

Zaproponujemy poprawkę, że jeden adres, to będzie jedna możliwość dofinansowania - poinformował w piątek poseł Marek Suski (PiS) odnosząc się do prac nad ustawą o dopłatach do źródeł ciepła. Dodał, że chodzi o to, by dodatek nie był wykorzystywany jako sposób zarobkowania.

Jak poinformował Suski na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, do procedowanej w trybie pilnym ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw klub PiS zgłosi kilka poprawek; będą to poprawki wynikające z informacji, że do małych jednorodzinnych domków meldują się różni kuzyni i znajomi.

"Zaproponujemy poprawkę, że jeden adres w domu, to będzie jedna możliwość dofinansowania" - powiedział.

Dodał, że zostanie również wydłużony termin, jeśli chodzi o możliwość składania wniosków na węgiel z 30 dni do 60 dni. Jak tłumaczył, niektóre gminy nie dały rady przygotować specjalnych wniosków.

Poseł Suski poinformował gminy będą mogły przeprowadzić wywiady środowiskowe, bowiem zgłaszane są do nich informacje o nadużyciach. Wyjaśnił, że to nieliczna grupa. "Chcemy, żeby ten dodatek trafił do potrzebujących, nie był wykorzystywany, jako sposób zarobkowania" - dodał.

