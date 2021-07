Suski o odwołaniu Sroki z komisji rolnictwa: to była moja prośba ze względu na zbyt liczną reprezentację PiS

To była moja prośba do pani poseł ze względu na zbyt liczną reprezentację PiS w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - powiedział PAP Marek Suski. Skomentował w ten sposób wpis Magdaleny Sroki, w którym posłanka poinformowała, że wiceszef klubu PiS zdecydował o jej odwołaniu z komisji.

W piątek posłowie przegłosowali zmiany w składach osobowych sejmowych komisji. Jedną z nich było odwołanie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłanki Magdaleny Sroki i wybór do składu komisji posłów niezrzeszonych - Zbigniewa Ajchlera i Łukasza Mejzy.

Sroka odniosła się do tej zmiany w sobotę na swoim profilu na Twitterze. "Za moja współpracę z Izbą Rolniczą i Rolnikami poseł @mareksuski zajmujący się składami komisji zdecydował,że należy mnie odwołać z sejmowej komisji rolnictwa. #Zjednoczonaprawica ma się niczym caryca Katarzyna. Panie Suski może z klubu PiS tez mnie wyrzucimy ;) ? @Porozumienie__" - napisała.

W rozmowie z PAP rzeczniczka Porozumienia dodała, że została wcześniej poinformowana, że jest potrzeba wykreślenia jej z komisji. "Przyjęłam do wiadomości, oczywiście, ale było to podyktowane potrzebą zmniejszenia liczby osób w tej komisji. Jak się okazało później, podczas głosowania, do komisji został zapisany poseł Mejza i poseł Ajchler. Także w mojej ocenie jest to nieeleganckie, ponieważ ja w tej komisji byłam z wyboru i była to dla mnie ważna komisja" - stwierdziła, wspominając o swojej współpracy z Pomorską Izbą Rolniczą.

Suski poinformował z kolei, że dwa dni przed odwołaniem wystosował do Sroki prośbę "ze względu na zbyt liczbą reprezentację PiS w tej komisji". "Brałem pod uwagę przekroczenie limitu klubu w tej komisji, wykształcenie oraz rodzaj pracy wykonywanej przed objęciem mandatu. Dobór komisji, niestety, czasem jest z przydziału, bo składy nie są z gumy. Mam nadzieję, że pani poseł się na mnie nie gniewa" - podkreślił.

Sroka pozostaje w składach sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

