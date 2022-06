Suski (PiS): Polska stoi węglem

Będziemy sprowadzać węgiel z zagranicy z innych kierunków, niż z Rosji. Będziemy zwiększać nasze wydobycie i będziemy zużywać pewne surowce energetyczne, które do tej pory nie były używane - zapowiedział w niedzielę poseł Marek Suski (PiS). Dodał, że Polska stoi węglem.

Pytany w TVP Info o to, czy powinny nastąpić zmiany w polityce dekarbonizacji w Polsce i jak rozwiązać problem z zapewnieniem zaplecza energetycznego dla odnawialnych źródeł energii, Suski powiedział: "od wielu lat polski rząd, przynajmniej rząd PiS, mówi o tym, że polityka Unii Europejskiej (UE) pod dyktando Niemiec doprowadzi do katastrofy". "I właśnie dzisiaj jesteśmy w sytuacji katastrofy, kompletnego bankructwa polityki lewicowej (...) nawet dzisiaj, kiedy Putin zakręca gaz, kiedy odłączane są źródła energii rosyjskiej, słyszymy, że rozwiązaniem jest tak naprawdę budowanie energetyki odnawialnej, która w podstawie nie daje stabilności systemu" - wyjaśnił.

Przypomniał, że "od wielu lat zwalczano polskie kopalnie, polski węgiel". "Przypomnę te kary nałożone na Turów. To wszystko była polityka absurdalna, która miała zmierzać do uzależnienia m.in. polskiej gospodarki od energii dostarczanej przez Niemcy - energii pochodzącej z rosyjskich źródeł" - powiedział polityk PiS.

"My musimy odblokować nasze możliwości. Polska stoi węglem, a tego węgla UE nam nie powalała wydobywać, co jest pewnym paradoksem" - zaznaczył. "My byliśmy eksporterem węgla - teraz musimy importować. A chodziło o to, by uzależnić gospodarkę polską od surowców z Rosji z udziałem Niemiec. To wszystko, jak mówię, zbankrutowało" - ocenił Suski.

Przypomniał, że dzisiaj Niemcy "nas proszą o to, żebyśmy im pomogli w dostarczaniu chociażby np. ropy przez nasz naftoport, bo oni nie mają teraz surowca do przerobu". "To po prostu pokazuje, jak krótkowzroczna była tamta polityka" - ocenił.

"Będziemy sprowadzać węgiel - no chyba, że nam UE zabroni, bo to wariactwo tam jest nieprzewidywalne - będziemy sprowadzać węgiel z zagranicy - z innych kierunków, niż z Rosji. Będziemy zwiększać nasze wydobycie i też będziemy zużywać pewne surowce energetyczne, które do tej pory nie były używane" - zapowiedział Suski. Ocenił, że plan dekarbonizacji "dzisiaj się zawalił w całej UE".

Pytany, "czy polski rząd wycofa się z planu dekarbonizacji", Suski powiedział: "polski rząd będzie inwestował w źródła energii odnawialnej". "Niedawno temu, jak dwa tygodnie, byłem na otwarciu farmy fotowoltaicznej wybudowanej właśnie przez Eneę (w Jastrowiu - PAP). To absurd, mówienie o tym, że my niszczymy fotowoltaikę. Inwestujemy w fotowoltaikę" - podkreślił.

"Jest przygotowywany w tej chwili duży projekt budowy paneli fotowoltaicznych w Polsce. Podpisana została teraz umowa z amerykańską firmą na budowę małych instalacji jądrowych na Kongresie 590, który się w ubiegłym tygodniu odbył" - podkreślił. "Więc polski rząd inwestuje w energetykę odnawialną - tylko tego się nie da zrobić w ciągu jednego roku" - przekonywał polityk PiS.

Pytany, "czy do węgla trzeba wrócić", Suski powiedział: "nie ma innego wyjścia". "Teraz musimy zadziałać wbrew temu, co wydumała UE, lewica i te wszystkie liberalne nurty, które dziś w UE rządzą" - powiedział poseł PiS.

