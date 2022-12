Suwałki: Kolejny odcinek drogi Via Baltica - otwarty

W czwartek otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk (Podlaskie) do granicy z Litwą w Budzisku. To droga ważna dla ruchu cywilnego, ale też o znaczeniu militarnym - mówili minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu i komunikacji Litwy Marius Skuodis.

Cała droga po polskiej stronie ma być gotowa w 2025 roku.

Na trasie Suwałki - Budzisko powstała dwujezdniowa trasa ekspresowa o długości 24,2 km. Nawierzchnia nowej drogi została wykonana z betonu cementowego i przystosowana do obciążenia 11,5 ton na oś. Powstały tam dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki.

W ciągu nowej trasy wybudowano 34 obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, estakady i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostały drogi powiatowe i wojewódzka oraz drogi dojazdowe.

"Via Baltica to przykład determinacji obecnego rządu, a także dobrej współpracy z naszymi sąsiadami. Litwa także dostrzegła, że Via Baltica jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego naszego regionu Europy i intensywnie pracuje nad realizacją swojego odcinka tej trasy" - powiedział minister infrastruktury. Dodał, że nowy odcinek drogi do Budziska ma także znaczenie militarne w kontekście wojny wywołanej przez Rosję.

"To droga nie tylko istotna dla ruchu cywilnego, ale także dla ruchu wojskowego" - powiedział również minister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Marius Skuodis.

Odcinek S61 Suwałki - Budzisko był realizowany w systemie Projektuj i buduj przez firmę Budimex. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Instrumentu "Łącząc Europę". Koszt inwestycji to 1,4 mld zł.

"Modernizacja tego ważnego odcinka drogi przyczyni się do ożywienia przewozów towarowych i pasażerskich, w regionie i poza nim, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego i skróceniu czasu przejazdu" - powiedział dyrektor ds. zrównoważonych sieci i inwestycji w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Olivier Silla.

Via Baltica to międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie z państwami Europy Zachodniej. W Polsce kluczowym fragmentem tego szlaku jest droga ekspresowa S61, która docelowo będzie mieć około 220 km długości i będzie prowadziła od węzła Ostrów Mazowiecka do Budziska. Kierowcy mogą już korzystać z blisko 160 km tej drogi. W Budowie jest jeszcze 55 km dróg i obwodnica Łomży.

W 2023 r. mają zostać udostępnione do ruchu dwa odcinki: blisko 23 km pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo (woj. warmińsko- mazurskie) oraz 19,5 km od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (na S8) do węzła Śniadowo (na styku woj. mazowieckiego i podlaskiego).

W połowie 2024 r. wykonawca obwodnicy Łomży ma zapewnić przejezdność tego odcinka, czyli udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię na całej długości trasy głównej. To umożliwi przejechanie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska. Obwodnica z dwoma jezdniami ma być gotowa w połowie 2025 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl