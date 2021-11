Suwałki: Ponad 5 tys. osób skorzystało z miejskich rowerów

5109 osób skorzystało z Systemu Roweru Miejskiego SUWER, który zaczął funkcjonować w Suwałkach (Podlaskie) pod koniec czerwca tego roku. Mieszkańcy i turyści przejechali jednośladami ponad 132 tys. km.

Magistrat w Suwałkach podsumował pięć miesięcy istnienia Systemu Roweru Miejskiego SUWER. System to: 16 stacji rowerowych, 160 rowerów w tym: 142 rowery tradycyjne, 15 elektrycznych, trzy rowery typu tandem oraz system IT do obsługi, w tym strona internetowa i aplikacja mobilna.

Pojazdy zostały wypożyczone 40 tys. 286 razy, czyli średnio 330 dziennie. Łącznie przejechany dystans wyniósł 132 tys. 296 km. Liczba użytkowników systemu to 5109 osób. Korzystający zgłosili 461 usterek. Magistrat zanotował także 52 akty wandalizmu.

"System roweru miejskiego został zakupiony dzięki dużemu, wartemu ponad 30 milionów złotych projektowi, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. SUWER był jedną ze składowych projektu. Dzięki niemu kupiliśmy też 19 autobusów komunikacji miejskiej na gaz CNG" - powiedział wiceprezydent Suwałk Łukasz Kurzyna. Dodał, że zainteresowanie systemem przerosło oczekiwania władz miasta.

W 2022 roku system SUWER ma funkcjonować od 1 kwietnia do 24 października.

