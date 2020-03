Świat ciągnie Polskę w dół, choć tragedii raczej nie będzie

Bezprecedensowy spadek PKB w Chinach, recesja w Niemczech Włoszech i Hiszpanii i skromny, bo zaledwie na poziomie 1,3 proc. wzrost światowego PKB. A to w przypadku optymistycznym. Jeśli koronawirus spowodują światową „blokadę”, światowa gospodarka według agencji Fitch skurczy się mocno. Jak na tym tle wypada nasz kraj?

USA na słabym plusie

- Chociaż istnieje ogromna niepewność, możliwe są spadki o 3 proc. do 4 proc. PKB kwartalnego i 1-2 proc. rocznego PKB w scenariuszu pełnej blokady. Ryzyko polega na tym, że nagle widzimy, jak te nagłe zakłócenia mają miejsce we wszystkich głównych gospodarkach w miarę rozprzestrzeniania się globalnej pandemii - podkreśla agencjaFitch prognozujemy, że włoski PKB spadnie w tym roku o 2 proc., a hiszpański o prawie 1 proc.- Ale nawet na tej podstawie oczekujemy, że w tym roku wzrost w strefie euro wyniesie minus 0,4 proc. – informuje Fitch.Fitch odniósł się także do największej gospodarki na świecie – amerykańskiej. Prognozuje obecnie wzrost PKB w USA w 2020 roku zaledwie o 1 proc. w porównaniu z prognozą przedwirusową na poziomie 2 proc. i przewiduje, że PKB w II kwartale spadnie o 0,5 proc. (lub 2 proc. w ujęciu rocznym).Odzwierciedla to prawdopodobieństwo zakłóceń w podróżach, turystyce, biznesie i czasie wolnym przez miesiące, załamaniu na rynku akcji, niższym zaufaniu przedsiębiorców i konsumentów oraz innych zakłóceniach działalności gospodarczej w USA, które pojawiają się, gdy władze będą się starały powstrzymać wirusa – wyjaśnia agencja.