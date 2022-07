Świat czeka dalsze spowolnienie gospodarcze i wzrost inflacji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że globalny wzrost gospodarczy zwolni do 3,2 proc. w 2022. Ostrzegł również przed rosnącą inflacją i recesją.

Jeszcze w kwietniu MFW informował, że wzrost globalnego PKB w tym roku wyniesie 3,6 procent. Teraz ściął swoją prognozę. Według Funduszu powodem jest głównie spowolnienie w Rosji i Chinach, a wojna w Ukrainie może doprowadzić globalną gospodarkę na skraj recesji.



W 2023 r. globalny wzrost gospodarczy ma zwolnić jeszcze bardziej i mieć 2,9 procent.



Czytaj także: Gospodarka światowa stoi przed wyzwaniem niespotykanym od dziesięcioleci - twierdzi kanclerz Niemiec

- Perspektywy znacznie się pogorszyły od kwietnia. Świat może niedługo znaleźć się u progu globalnej recesji, zaledwie dwa lata po poprzedniej - powiedział podczas dzisiejszej konferencji główny ekonomista MFA Pierre-Olivier Gournichas.



- Trzy największe światowe gospodarki amerykańska, chińska i strefa euro znajdują się w stagnacji, co ma poważne konsekwencje dla globalnych prognoz ekonomicznych - dodał.



Fundusz oświadczył, że jego ostatnie prognozy są wyjątkowo niepewne, ze względu na ryzyka związane z atakiem Rosji na Ukrainę, który spowodował wzrost cen energii i żywności. Czynniki te spowodują dalszy wzrost inflacji.



W przypadku realizacji najgorszego scenariusza, a więc całkowitego odcięcia Europy od dostaw rosyjskiego gazu, wzrost globalnej gospodarki w 2022 może wyhamować do 2,6 procent, w 2023 spadając 2 procent, co w praktyce oznacza brak przyrostu.

Czytaj także: Wojna na Ukrainie grozi światowej gospodarce katastrofą



Wzrost światowego PKB spadł poniżej 2 procent tylko pięć 5 razy od 1970 roku. Chodzi o recesje w 1973, 1981, 1982, 2009 i w 2020 w trakcie pandemii COVID-19.



Fundusz przewiduje, że w USA w 2022 wzrost gospodarczy osiągnie 2,3 procent, a w 2023 1 procent, w Chinach w tym roku ma to być 3,3 procent, a w strefie euro 2,6 procent, chociaż w przypadku Niemiec w 2022 będzie to zaledwie 1,2 procent.



Gospodarka rosyjska zanotuje w 2022 roku 6 procent wzrostu, z kolei ukraińska skurczy się co najmniej o 45 procent ze względu na wojnę.

MFW spodziewa się też wzrostu globalnej inflacji, która w 2022 w krajach bogatych ma osiągnąć 6,6 procent, chociaż prognoza z kwietnia zakładała 5,7 proc. Z kolei w krajach rosnących gospodarek i państwach rozwijających się może sięgnąć 9,5 procent. W kwietniu prognoza mówiła o 8,7 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl