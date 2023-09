Świat finansów coraz chętniej wchodzi w zielone inwestycje

W ramach przyjętej przez bank strategii jednym z głównych celów jest wsparcie przedsięwzięć poprawiających jakość klimatu - powiedział w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński.

Instytucje finansowe są niezwykle zainteresowane inwestycjami mającymi na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej .

. W ramach realizowanej strategii ESG także banki realizują własne zielone strategie rozwojowe .

. Polityka banków i instytucji sektora finansowego wobec zielonej transformacji to będzie jeden z najważniejszych tematów sesji "Zrównoważone finanse" podczas konferencji PRECOP 28, w dniach 5-6 października 2023 roku.

Konieczne jest pilne przyspieszenie tak zwanych zielonych inwestycji w przedsiębiorstwach, które muszą dostosować się do nowych wymogów środowiskowych. W jakim stopniu Bank Pekao jest przygotowany na takie wyzwania?

Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej: - Od wielu lat obserwujemy na świecie potężny trend dotyczący zrównoważonego rozwoju, w bardzo wielu wymiarach. Organizacja Narodów Zjednoczonych ma w tym zakresie wyznaczonych 17 celów rozwojowych, opracowanych już jakiś czas temu między innymi poprzez ekspertów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Świat finansów od dawna deklaruje swoje zainteresowanie inwestycjami zmierzającymi do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Również wieloletnia strategia Unii Europejskiej ustala cele do 2050 roku. Mówię o neutralności klimatycznej. To jest osnowa, którą mamy na świecie, w Polsce, ale i na rynkach finansowych. Świat finansów, przy czym nie chodzi tylko o banki, deklaruje zainteresowanie inwestycjami zmierzającymi do neutralności klimatycznej.

Środki, o których mowa, przekraczają wartość jednorocznego światowego PKB (Produkt Krajowy Brutto). To pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie tym segmentem, ponieważ te inwestycje mają docelowo służyć po prostu poprawie jakości życia ludzi.

Najczęściej mówimy o zielonym, ekologicznym wymiarze zmian. Dotyczy to tymczasem także kwestii społecznych oraz samych organizacji, w których pracujemy. Dlatego w bankach tak dużo mówimy o podejściu ESG (Environmental, Social and Governance), czyli środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładzie korporacyjnym. Środki na świecie na ten cel są potężne.

A jak to można ocenić z punktu widzenia samych instytucji finansowych?

- Większość banków, w tym Bank Pekao SA, ma to zapisane w dokumentach strategicznych. W naszym przypadku mamy Strategię ESG na lata 2021-2024, w której jednym z celów jest wsparcie przedsięwzięć poprawiających jakość klimatu.

Wiele organizacji ma specjalnie przygotowane dokumenty poświęcone zielonej transformacji. Jednocześnie przygotowaliśmy specjalną strategię ESG już w czerwcu 2021 roku. Ten proces trwa, wiele się dzieje, po prostu firmy tego chcą.

Polskie firmy dostrzegają potrzebę zielonej transformacji jako gwarancji utrzymania się na konkurencyjnym, europejskim rynku

Chcą finansować takie projekty, ale również ich partnerzy oczekują, że będą się do tych ogólnych zasad stosowali, nasza gospodarka jest naprawdę bardzo otwarta, silnie włączona w globalne relacje.

Czy dla polskich firm zmiany związane z Zielonym Ładem oznaczają konieczność realizacji inwestycji w ramach globalnych łańcuchów dostaw?

- Tak, to jest oczywiste. Dla polskich firm ta kwestia staje się coraz ważniejsza. To przecież nie dotyka tylko samego OZE i bezpośrednich inwestycji z tym związanych, czyli rozwoju produkcji energii z paneli fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

Chodzi o to, żeby zużywać mniej energii elektrycznej, ale także cieplnej. Mowa o ograniczeniu ilości materiałów, o recyklingu, naszym otoczeniu i o tym, aby dbać o ludzi pracujących w naszej firmie. Takich projektów cały czas przybywa.

Bank Pekao może się pochwalić, że już prawie 5 procent naszych aktywów, czyli tego, co jest finansowane, powiązane jest z takimi zielonymi przedsięwzięciami. To nie jest tak, że my przestajemy finansować przemysł ciężki, sektor górniczy, gazowy czy paliwowy. Przeciwnie, właśnie w tych sektorach następują największe zmiany, związane z transformacją i chcemy ją finansować.