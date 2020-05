Świat po pandemii będzie inny. Więcej długów, więcej gospodarki cyfrowej

Pandemia zostanie z nami na dłużej i zmieni światową gospodarkę. Będziemy obserwować gwałtowny rozwój cyfryzacji gospodarki i skracanie łańcuchów dostaw, ale także rosnące zadłużenie państw – to wnioski z debaty "Nowa Gospodarka, nowy świat" podczas EEC Online.

Z kolei Rafał Sonik, prezes Gemini Holding zwracał uwagę, że cyfryzacja – chociaż oczywiście konieczna, nie jest panaceum na wszystko. - To, że musimy oswajać się z cyfryzacją, z nowoczesnymi technologiami, to oczywistość. Fundamentalne pytanie - to jak łączyć rzeczywistość wirtualną ze światem realnym, do którego jesteśmy jakoś przywiązani – mówił Rafał SonikCzy chcemy, żeby nasze dzieci zamiast uprawiać sport w realu, siedziały przed komputerem ze słuchawkami na uszach? Czy chcemy, żebyśmy my i nasze rodziny jeździły na wakacje wirtualne? – pytał prezes Gemini Holding. - Takich wyzwań będzie coraz więcej – dodał.Czas kryzysu wywołanego pandemią to również czas wielkich programów pomocowych i znacznego zwiększenia roli państwa w gospodarce. – To prawda, że rola państwa w trakcie pandemii się zmienia, ale wieszczenie śmierci kapitalizmu jest, jak zawsze, przedwczesne – mówił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.Także zdaniem Dominiki Bettman prezeski Siemensa wraz z większym zaangażowaniem państwa nie spada bynajmniej rola korporacji, chociaż nieco się zmienia. - Wycofanie się korporacji na czysto produkcyjne pozycje wydaje się niemożliwe. To zahamowałoby zbyt wiele procesów. Korporacje dążą do większego wpływu na kreowanie rzeczywistości – stwierdziła Dominika Bettman.- Korporacje tak naprawdę będą uczestniczyć w tworzeniu rynków przyszłości i wyprzedzać trendy. W dobie koronawirusa prowadzenie biznesu stało się czymś w rodzaju przywileju. Korporacje coraz bardziej wnikają w życie społeczne, ale nie aspirują do zastąpienia roli rządów – podkreśliła prezeska Siemensa.Kolejnym skutkiem kryzysu wywołanego przez pandemię, może być trend do skracania łańcuchów dostaw – gdy w styczniu epidemia spowodowała przerwanie produkcji w znacznej części chińskich fabryk, brak komponentów odczuł europejski przemysł. Co więcej ograniczenia w transporcie pogłębiły te kłopoty. Stąd pomysł by produkcje lokować bliżej dystrybucji. - Będziemy mieć do czynienia z decentralizacją konsumpcji i wytwarzania – skrócenie czasu i przeniesienie na teren naszego kraju jest naszą wielką szansą – twierdził Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śłąskiego.Ten trend nie musi jednak – zdaniem Tomasza Konika z Deloitte – oznaczać kresu globalizacji, chociaż może ona nieco zmienić swój charakter. Przyznał on, że obecnie - gdy ze względów bezpieczeństwa podróże są utrudnione - globalizacja w wymiarze fizycznym wyhamowuje, chociaż – jak przypomniał – np. prezes Apple nie chce przenosić fabryk koncernu z Chin z powrotem do Stanów Zjednoczonych.Mamy natomiast jeszcze wymiar cyfrowy i usługowy, bo gospodarka przesuwa się w stronę usług i tu mamy absolutny boom. Następuje superglobalizacja – twierdzi Tomasz Konik. – Już teraz jako firma doradcza możemy z Polski pracować dla każdej firmy na świecie – dodał.Na pewno gospodarka wchodzi w okres dynamicznych zmian, wiele branż będzie musiało odmienić swoje modele biznesowe. - Zajdą dość znaczące zmiany jeśli chodzi zachowanie klientów – przewiduje Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska. - Tam gdzie są duże skupiska ludzi, biznesy będą miały problemy i muszą znaleźć nową formułę swojego funkcjonowania – dodał. Dotyczy to np. takich działalności jak kina, koncerty, ale niewykluczone, że również transport lotniczy. – Kluczem jest elastyczność – podkreślił prezes Żabki. - Kiedyś planowaliśmy na 5 lat naprzód, teraz trzeba działać na bieżąco – przyznał Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.Olbrzymie pakiety pomocowe i wzrost wydatków państwowych stawiają jednak na porządku dziennym pytanie o stan finansów publicznych. I trudno tu o szczególny optymizm.– Jeszcze przed uderzeniem pandemii mieliśmy, jako ekonomiści, duże zastrzeżenia do stanu finansów Polski – mówił Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, dodając, że obecnie rząd może mieć pokusę obejścia lub wręcz uchylenia tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. - Przy całej świadomości, że sytuacja wymagała zastosowania środków nadzwyczajnych, powinna być jednak zachowana zasada, że nie ma stabilnej gospodarki bez stabilnych finansów publicznych – podkreślił ekonomista. Jego zdaniem jednym z długoterminowych skutków kryzysu wywołanego pandemią będzie wzrost zadłużenia wielu krajów.Co zmieni pandemia? - Pandemia jest trendem o charakterze procyklicznym - wzmacnia istniejące trendy a trend antyglobalizacyjny już mieliśmy wcześniej. Będzie więcej długów, będzie też więcej gospodarki cyfrowej. Gospodarka bezdotykowa dostała solidne "pchnięcie" z powodu pandemii – przewiduje ekonomista.Zdaniem Piotra Araka wszelkie obecne prognozy obarczone są dużym błędem, bo nikt nie potrafi przewidzieć rozwoju epidemii. - Na razie krajom europejskim relatywnie udaje się kontrolować i powstrzymywać poziom choroby. Nie możemy jednak wykluczyć tego, że w trzecim kwartale wirus powróci – przestrzega.Wszyscy byli jednak zgodni, że nieodwracalnym trendem jest cyfryzacja i na tę dziedzinę trzeba stawiać, jeśli się chce po pandemii postawić gospodarkę na nogi. Zdaniem Brunona Bartkiewicza powinniśmy dążyć do jeszcze większej cyfryzacji gospodarki.- Musimy zainwestować zarówno w infrastrukturę, jak i edukację – podkreślił prezes ING Banku Śląskiego. - Niedopuszczalne jest to, co jeszcze niekiedy widzimy: by dzieci nie miały dostępu do laptopów – dodał.Edukacja na rzecz cyfrowej gospodarki powinna mieć miejsce na wszystkich szczeblach nauczania. – Każdy, kto kończy uczelnie, powinien umieć funkcjonować w digitalnym świecie – powiedział.Tomasz Konik przestrzegał jednak, by nie pomijać dysproporcji. - Nie możemy zapominać o tym, że nie wszyscy w tym kryzysie radzimy sobie dobrze, że nie wszyscy mamy komputery i dostęp do szybkiego internetu. Są regiony, które mają zdecydowanie gorzej. Nie chciałbym, żeby w wyniku kryzysu, wzrosły dysproporcje. Musimy pracować, by ich nie pogłębiać – podsumował partner w Deloitte.