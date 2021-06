Świat po pandemii: między hiperinflacją a bańkami spekulacyjnymi

Biliony dolarów wpompowane przez rządy w światową gospodarkę w formie pakietów pomocowych pomogły uniknąć długotrwałego, gospodarczego załamania i utrzymały wiele miejsc pracy na całym świecie. Nie ma jednak lekarstw bez skutków ubocznych. Jakie będą tym razem?

Dla rządów zatem wysoka inflacja pozostaje szansą na wyjście z gigantycznych długów. Najlepszy przykład? Stany Zjednoczone, w których wskutek wojny dług publiczny urósł z niespełna 40 proc. PKB w 1941 r. do 121,2 proc. w 1946 r. W ciągu kolejnej dekady Amerykanom udało się jednak zmniejszyć tę relację o niemal połowę, a głównym powodem był stosunkowo wysoki skok inflacji w pierwszych latach pokoju.Dlaczego jednak mimo bilionów dolarów pakietów pomocowych inflacja nie przeradza się w hiperinflację? Takiego scenariusza nie można dziś zupełnie wykluczyć (odpukać!), wydaje się on jednak stosunkowo mało prawdopodobny. Z kilku powodów... Gdy trzy dekady temu liberałowie straszyli hiperinflacją, nie do końca się mylili, tyle że przez ostatnie trzydzieści lat świat się mocno zmienił.Pierwszym czynnikiem, który sprawił, że hiperinflacja jest mniej prawdopodobna, był znaczący postęp globalizacji, która – za sprawą ostrzejszej konkurencji – nieco „wygładza” wzrost cen.Ten stan rzeczy niesie oczywiście ze sobą skutki uboczne (firmy lokalne, które przegrywają konkurencję cenową z zagranicznymi rywalami, mają przed sobą perspektywę upadku lub co najmniej chudszych lat – dopóki nie znajdą swojego pomysłu na rynek), ale nie jest nim – przynajmniej do czasu – hiperinflacja.Drugim istotnym czynnikiem, który zapewne po ostatnim pandemicznym kryzysie osłabia presję płacową, jest automatyzacja; mówiąc wprost: roboty to jednorazowa (często spora) inwestycja, potem już nie żądają podwyżek...A skoro koszty produkcji w przypadku najbardziej zautomatyzowanych firm można uznać za w miarę stałe (w miarę, bo przecież mogą rosnąć – jak obecnie – ceny surowców, energii, materiałów), to i końcowe ceny nie będą ciągnąć w górę tak szybko.Jest jeszcze jeden czynnik – zwłaszcza w najbardziej rozwiniętych gospodarkach (po części powiązany z poprzednimi): nowoczesna gospodarka – usługi online, wspomniana automatyzacja to z reguły przedsięwzięcia wysokomarżowe, a więc takie, które są w stanie zaabsorbować część wyższych kosztów, a tak by nakazywała wynikająca z globalizacji ostrzejsza konkurencja.Odrębnym, chociaż najbardziej niepewnym obecnie czynnikiem, są oczekiwania inflacyjne – aktualnie w większości krajów na dość niskim poziomie. W większości państw rozwiniętych obecne pokolenia pracowników i konsumentów nie pamiętają hiperinflacji, a zatem nie biorą takiego scenariusza pod uwagę przy swoich decyzjach zakupowych i oszczędnościowych...Szybko rosnące ceny mogą jednak to przekonanie szybko zmienić. Do takiego wniosku doszły ostatnio banki centralne Węgier i Czech, które zdecydowały się na podwyżkę stóp właśnie nie ze względu na wysoką (ale nie dramatycznie) inflację, lecz właśnie po to, by w zarodku stłumić oczekiwania inflacyjne.Nasz Narodowy Bank Polski na razie zachowuje kamienny - i irytujący część analityków - spokój, wiele jednak będzie zależało od lipcowej projekcji inflacji NBP; z wypowiedzi jednego z członków RPP Eugeniusza Gatnara można wnioskować, że wewnętrzne analizy NBP wskazują, iż inflacja utrzyma się w okolicach 5 proc. przez wiele miesięcy. A majowy wyskok do 4,7 proc. może nie okazać się szczytem, lecz w najlepszym razie płaskowyżem...Na wzrost inflacji może też pracować popandemiczne rozgrzanie gospodarki, która chce szybko nadrobić stracone w pewnym stopniu kilkanaście miesięcy – w efekcie wiele firm "nie wyrabia się" z zamówieniami.Dzieje się tak ze względu na większy popyt, odkładany przez pandemiczne miesiące, ale i na wąskie gardła dostaw, gdyż nie nadążają z zamówieniami dostawcy komponentów. A gdy podaż jest sporo w tyle za popytem, jest to impuls do wzrostu cen - i to w zasadzie na każdym etapie łańcucha produkcji.Można oczywiście powiedzieć, że przy okazji poprzedniego kryzysu finansowego z 2008 roku rządy także wysłały "helikoptery z pieniędzmi", a jednak o hiperinflacji na większą skalę nie było mowy. To prawda, ale tylko częściowa. Ówczesne pakiety pomocowe nie pozostały bowiem bez wpływu na gospodarkę - o czym poniżej) - a i skala transferów była wtedy, mimo astronomicznych wówczas kwot, nieporównanie mniejsza niż obecnie.Dość wspomnieć, że w przypadku poprzedniego kryzysu wydatki fiskalne krajów grupy G7 wyniosły 4 proc. PKB. Obecnie już sięgnęły 14 proc. PKB, a to przecież nie musi być jeszcze koniec (chociaż strumień pieniędzy znacząco się skurczył w ostatnich miesiącach)...To zaś sprawiło, że – mimo wszystkich mniejszych i większych gospodarczych dramatów związanych z pandemią – oszczędności gospodarstw domowych w gospodarkach rozwiniętych są na najwyższych poziomach od wielu lat, a liczba bankructw - o 25 proc. niższa niż przed pandemią.Co dalej? Powszechne wyszczepienie populacji i uwolnienie stłumionego popytu może doprowadzić do silnego ożywienia i spowodować, że inflacja znacznie przekroczy prognozy. To zła wiadomość dla najuboższych, a nawet szeroko pojętej klasy średniej.Możliwy jest jednak i inny, też negatywny scenariusz. Po wstrzymaniu pakietów pomocowych osłabione kryzysem firmy zaczną upadać, co z pewnością osłabiłoby inflację. Z tym że mielibyśmy inny, równie poważny problem...Widmo galopujących cen straszy coraz większą liczbę ekonomistów, w tym także tych, którzy opowiadali się za stymulowaniem gospodarek bodźcami fiskalnymi. Obawiają się oni, że granica między pomocą a motywowaną politycznie rozrzutnością zostanie -a może już została? - przekroczona.Larry Summers, były sekretarz Skarbu USA i doradca prezydenta Baracka Obamy, już w lutym przestrzegał na łamach Washington Post, że pakiet stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów, który przedstawił prezydent Joe Biden, grozi wybuchem inflacji, nieznanej od lat.– Chociaż argumenty przemawiające za udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym przez skutki gospodarcze pandemii i wspieranie popytu konsumenckiego są przekonujące, większość dyskusji politycznych nie uwzględnia w pełni rozmiaru tych problemów – stwierdził wówczas.Stanowisko Summersa poparł Olivier Blanchard, były główny ekonomista MFW. Na Twitterze napisał: "Jestem znany jako fiskalny gołąb. Uważam, że absolutnym priorytetem jest ochrona ludzi i firm dotkniętych przez Covid. Mimo to zgadzam się z Summersem".Także ekonomiści Deutsche Banku wskazują na rosnące inflacyjne zagrożenie. Ich zdaniem inflacja może się utrzymać i doprowadzić do kryzysu w nadchodzących latach. Wzrost cen będzie "bombą zegarową” dla gospodarki amerykańskiej, a w konsekwencji - również dla wielu krajów na świecie.Deutsche Bank ostrzega jednak, że może być podobnie, jak w latach 70., kiedy inflacja wynosiła średnio prawie 7 proc., a niekiedy była nawet dwucyfrowa. Ówczesny przewodniczący Fed, Paul Volcker, aby zwalczyć inflację, musiał użyć dramatycznych podwyżek stóp procentowych, które wywołały recesję.Na razie jednak - by wrócić do porównań medycznych – jeżeli chodzi o inflację, mamy do czynienia ze stanem podgorączkowym, a nie z wyniszczającą chorobą. Skoro zatem inflacja stosunkowo łagodnie (bo potrafi być okrutniejsza) obchodzi się z cenami w sklepach, przynajmniej na razie, to gdzie popłynęły pieniądze z pakietów pomocowych?Na pewno płyną na rynki finansowe – pakiety stymulacyjne sprawiły, że w gospodarce strach wywołany pandemią nie zmienił się w rozpacz, co z kolei przełożyło się na stosunkowo dobrą sytuację na rynkach finansowych; były oczywiście potężne spadki po ogłoszeniu lockdownu, była huśtawka nastrojów, ale udało się uniknąć długotrwałej bessy.W efekcie punkt startu do tegorocznej hossy może być całkiem niezły, a początek wyszczepień i otwieranie kolejnych segmentów gospodarek sprawiły, że na rynki wrócił optymizm.W efekcie – w oczekiwaniu, że gospodarce może być tylko lepiej – główne światowe indeksy są na historycznych rekordowych poziomach: w USA – S&P 500 i Nasdaq, w Niemczech DAX. Także nasz WIG jest w okolicy najwyższych poziomów w swojej historii, chociaż WIG 20 trochę jeszcze brakuje do rekordów z 2007 roku.Tymczasem mimo całkiem niezłych perspektyw, światowa gospodarka wciąż jest po pandemii rozchwiana, nie wiemy, jakie będą długofalowe skutki i czy dzisiejszy optymizm inwestorów nie jest przesadny.Dziś o spekulacyjnej bańce mówić jeszcze nie można, ale obecna sytuacja może do niej stanowić całkiem niezły wstęp... Polityka taniego pieniądza banków centralnych odciąga inwestorów od banków w stronę akcji. A ponieważ nic się raczej nie zmieni przez najbliższe miesiące – jeśli nie przyjdzie dotkliwa czwarta fala pandemii – optymizm nie powinien wygasnąć, wyceny spółek nadal mogą ostro iść w górę, odrywając się od fundamentów.Nie nastąpi to za miesiąc czy dwa, ba! nie wiadomo nawet, czy w ogóle nastąpi, bo po drodze może nastąpić kilka istotnych korekt – jednak nie można nie brać pod uwagę takiego scenariusza.– Miliardy z pakietów pomocowych nie muszą bezpośrednio prowadzić do hiperinflacji, mogą trafiać na różne segmenty rynku – towarowy, surowcowy – wyjaśnia Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.Rzeczywiście, od pewnego czasu obserwujemy galopadę cen, wzmacnianą nadziejami na ożywienie gospodarcze na rynku surowcowym – miedź, mimo spadku ceny w ostatnich dniach, jest blisko historycznych poziomów, cena ropy przebiła poziom 75 dolarów i jest ona najdroższa od jesieni 2018 roku.A przypomnijmy, że na dnie pandemicznego kryzysu, czternaście miesięcy temu, ceny ropy w kontraktach terminowych były ujemne (jeden raz, ale było to symboliczne wydarzenie).Wyższe ceny surowców to też na razie jeszcze nie bańka. Warto jednak zwrócić uwagę, że mogą one wskazywać na realizację inflacyjnego scenariusza.– Dominującym motywem inwestycyjnym na 2021 rok jest oczekiwanie, że odbicie gospodarek z pandemicznego dołka napędzane gigantycznym wsparciem bodźca fiskalnego oraz ekstremalnie łagodną polityką banków centralnych będzie skutkować właśnie nasileniem się presji inflacyjnej. Gra na wyższą inflację nie jest jedynie pieśnią przyszłości... Przyjmuje wręcz postać rozpędzonej kuli śnieżnej – ocenia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.– Hiperinflacja nam raczej w skali globalnej nie grozi, bo banki centralne mają narzędzia, żeby do niej nie dopuścić. Ale wzrost cen w pewnych segmentach rynku, nierównowagi rynkowe już tak – ocenia Maciej Bukowski, ekonomista WiseEuropa.Te nierównowagi rynkowe mogą mieć ponadgospodarcze konsekwencje. Po kryzysie 2008 roku znaczna część strumienia pieniędzy z pakietów stymulacyjnych trafiła na rynki towarowe, windując ceny żywności.To zaś spowodowało napięcia społeczne w wielu, zwłaszcza uboższych, krajach, tworząc – zdaniem ekspertów – pewnego rodzaju podglebie do rewolucji Arabskiej Wiosny. Sytuacja była tam tak napięta, że wystarczyła iskra, by rządy krajów Maghrebu zaczęły padać jeden po drugim.A jak jest obecnie? Wyliczany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wzrósł w maju do 127,1 pkt. Był wyższy o blisko 5 proc. niż w kwietniu i o niemal 40 proc. niż przed rokiem! To dwunasty miesiąc wzrostów, a indeks jest na najwyższym poziomie od września 2011 r. - i bardzo już blisko pobicia najwyższego poziomu w historii.Wzrosty zaczęły się jeszcze w czasie pandemii. W całym 2020 r. wskaźnik, który "śledzi" miesięczne zmiany międzynarodowych cen towarów spożywczych będących przedmiotem powszechnego obrotu, wyniósł średnio 97,9 punktu, co stanowiło najwyższy wynik od trzech lat, i wzrósł o 3,1 proc.Rosną również ceny nieruchomości – w Polsce średnio o kilkanaście procent w ciągu roku, a eksperci coraz częściej przebąkują o możliwej bańce spekulacyjnej na tym rynku. Pamiętajmy w tym kontekście o inflacji: jeśli nadal będzie rosnąć, bank centralny prędzej czy później podniesie stopy procentowe. Dla tych, którzy będą spłacać obecnie zaciągnięte kredyty mieszkaniowe, nie będzie to dobra wiadomość.– Myślę, że nawet sobie jeszcze nie wyobrażamy, jakie nierównowagi rynkowe zostały spowodowane przez pakiety pomocowe w związku z pandemią – mówi Maciej Bukowski. – Normalne procesy gospodarcze zostały zaburzone i trochę potrwa, zanim wrócimy do normalnego biegu. Dziś mamy falę optymizmu, że wychodzimy z kryzysu i tak zapewne jest, ale czeka nas na tej drodze sporo wstrząsów wtórnych.Rzeczywiście można podejrzewać, że pakiety pomocowe nasiliły zjawisko tzw. spółek zombie, tzn. takich, które bez wsparcia by nie przetrwały. Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę w dłuższej perspektywie, można się tylko domyślać – na pewno nie będziemy mieli do czynienia z optymalną alokacją kapitału.Przykładem może być rosnąca popularność kryptowalut (obecnie bitcoin jest w odwrocie, ale przecież jeszcze nie tak dawno widzieliśmy rekordowy, astronomiczny poziom kursów tej wirtualnej waluty) jako ucieczki przed inflacją. Zwiększone zainteresowanie bitcoinem wywołało przyrost popytu np. na karty graficzne, mikroprocesory używane przy "kopaniu" kryptowalut.Na to nałożyło się zwiększone globalne zapotrzebowanie na komputery i środki komunikacji (praca zdalna), a efektem były niedobory na rynku podzespołów elektronicznych, co z kolei odczuł przemysł motoryzacyjny.Kryptowalutową gorączkę odczuła również energetyka – bo przecież kopalnie bitcoinów pożerają ogromne ilości energii (kolejny wzrost cen). Widzimy zatem, jak jeden nienaturalny trend zaburza funkcjonowanie innych rynków, powodując rozchwianie całej gospodarki.Polityka taniego pieniądza, usprawiedliwiona w pandemicznych warunkach, spowodowała, że pieniądz trafiał niekoniecznie tam, gdzie mógłby być najefektywniej wykorzystany i przynieść najwyższe profity w przyszłości.W efekcie światowa gospodarka wprawdzie – jak wszystko na to wskazuje – ma szanse stosunkowo szybko zwalczyć epidemiczną zapaść, ale powrót do pełnego zdrowia potrwa.Jeszcze przez kilka lat może ją trawić inflacyjna gorączka (czy może mocny stan podgorączkowy), przerywany od czasu do czasu pęknięciem poszczególnych baniek spekulacyjnych.