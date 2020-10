Świat zalały gotówka i zombie. Kapitalizm się kończy?

Od dekad, zarówno przy poprzednim, jak i obecnym kryzysie rządy i banki centralne zalawają rynek tanim pieniądzem. Doprowadziło to do zwiększenia liczby tzw. firm-zombie - takich, które w warunkach wolnej konkurencji i zdrowej polityki monetarnej by nie przetrwały. Z każdym rokiem ciążą nam one coraz bardziej - podobnie jak rosnący dług publiczny.

W odpowiedzi na kryzys rządy uruchomiły liczone w bilionach dolarów programy pomocowe, a banki centralne sprowadziły stopy procentowe do rekordowo niskich poziomów.

To spowodowało nadmierny dostęp do dotacji i taniego pieniądza oraz uzależnienia od takiego finansowania rosnącej rzeszy firm.

To zaś zaburzyło naturalną alokację kapitału i oczyszczenie gospodarek z nieefektywnych podmiotów.I hamuje rozwój.



Czy kiedyś wyjdziemy z tego zaklętego kręgu, czy może zostaniemy w nim już na zawsze, a apokalipsa kapitalizmu jest coraz bliżej? To pytanie, które musimy sobie dziś postawić.