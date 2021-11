Świąteczne wyjazdy: Narty z certyfikatem covidowym, bez testu można polecieć do Meksyku i na Dominikanę

W okresie świątecznym bez testów można polecieć do Meksyku, Kostaryki i na Dominikanę. Oprócz Portugalii wszystkie kraje UE uznają Unijny Certyfikat Covid, zwłaszcza na alpejskich stokach. Test obowiązuje przy wjeździe do ZEA, Jordanii, Kenii i na Mauritius czy Malediwy.

Wśród popularnych kierunków urlopowych Polacy mogą wybrać szereg krajów, w których nie będą musieli przechodzić kwarantanny. Oprócz wyżej wymienionych należą do nich m.in. Tunezja, Maroko, Kuba i Zanzibar w Tanzanii.

Podróże po krajach UE wciąż łączą się z koniecznością przedstawiania zaświadczeń o odbyciu szczepienia przeciw Covid-19 lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Wprowadzony 1 lipca 2021 roku unijny certyfikat to zestandaryzowany dokument, potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu, co ułatwia podróże po kontynencie.

W rozpoczynającym się sezonie narciarskim w Niemczech, Austrii i Włoszech będzie obowiązywać zasada 3G (geimfpt, genesen, getestet, czyli zaszczepieni, ozdrowieńcy, przebadani) oraz wymóg zakrywania twarzy w kolejkach linowych. W Szwajcarii i Francji prawdopodobnie wystarczy tylko maseczka, chociaż okazanie "passe sanitaire" będzie konieczne w przypadku barów, niektórych środków transportu publicznego i wydarzeń kulturalnych.

Turyści udający się w słowackie Tatry powinni sprawdzić, jakie zasady panują w danym ośrodku, bowiem w niektórych korzystanie z kolejek ograniczone jest do osób zaszczepionych, a w innych możliwe jest również dla ozdrowieńców i osób posiadających negatywny test. W Czechach korzystanie z kolejek i wyciągów nie jest ograniczone w związku z pandemią, jednak zakwaterowanie jest możliwe tylko dla zaszczepionych, ozdrowieńców lub posiadających negatywny wynik testu.

Portugalia jako pierwszy i jak na razie jedyny kraj UE od 1 grudnia nie będzie honorowała na swoich granicach żadnych certyfikatów, potwierdzających pełne zaszczepienie przeciw Covid-19 oraz zaświadczeń lekarskich o przebyciu tej choroby. W związku z nasilającą się w tym kraju piątą falą koronawirusa rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej. Wjazd do Portugalii będzie więc możliwy tylko po przedstawieniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 48 godzin przed udaniem się w podróż. Będzie to warunek wjazdu zarówno przez granice lądowe, jak i drogą morską i lotniczą.

Od urlopowiczów z Polski udających się do Turcji wymaga się przedstawienia negatywnego wyniku badania PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.) lub antygenowego (nie starszego niż sprzed 48 godz.). Z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 6 lat, a także osoby, które przeszły pełen cykl szczepień (musi minąć 14 dni od ostatniego zastrzyku) lub przeszły infekcję. Przed lotem do Turcji należy także wypełnić cyfrowy formularz podróży (trzeba to uczynić w przeciągu 72 godz. przed wylotem) oraz papierowy formularz lokalizacyjny.

Niezaszczepieni turyści udający się do Egiptu muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przylotem. W największych egipskich kurortach, takich jak Hurghada, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam można też wykonać badanie po przylocie. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 lat. Zwalnia z niego również świadectwo przejścia pełnego cyklu szczepień (od podania ostatniej dawki musi minąć 14 dni).

Przed przylotem do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wszyscy turyści muszą wykonać test PCR (72 godziny przed wylotem). W październiku Polska została usunięta z listy krajów, z których przyjezdni poddawani byli drugiemu testowi PCR po wylądowaniu (i do czasu otrzymania wyniku nie mogli opuszczać hotelu). Chcący odwiedzić stolicę ZEA, Abu Zabi, powinni być zaszczepieni, w przeciwnym wypadku nie zostaną wpuszczeni do wielu miejsc publicznych lub atrakcji turystycznych. W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w budynkach i na zewnątrz (oprócz plaż). Kara za jego nieprzestrzeganie wynosi 3000 dirhamów (ok. 3260 złotych).

Na Maltę urlopowicze z Polski mogą polecieć, przedstawiając Unijny Certyfikat Covid potwierdzający przejście pełnego cyklu szczepień przeciwko Covid-19. Osoby bez takiego zaświadczenia, nawet te, które przeszły infekcję lub mają aktualny negatywny test, będą kierowane na 14-dniową, płatną z własnej kieszeni, kwarantannę (ok. 100 euro za noc). Świadectwo szczepień jest wymagane od podróżnych, którzy skończyli 12. rok życia. Nie muszą go okazywać dzieci poniżej 5 lat. Towarzyszące zaszczepionym rodzicom dzieci w wieku 5-11 lat oraz osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą poddać się szczepieniom, unikną kwarantanny pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR sprzed maksymalnie 72 godz.

Do Szwecji, Danii oraz Norwegii wjazd możliwy jest za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu albo ważnego testu. W Norwegii dodatkowo trzeba zarejestrować swój przyjazd na stronie internetowej entrynorway.no. W Danii w restauracjach i przy wejściu do miejsc publicznych należy okazywać certyfikat covidowy, w Szwecji od 1 grudnia ma on obowiązywać w lokalach, gdzie gromadzi się więcej niż 100 osób. W Norwegii takie obostrzenia są wprowadzane lokalnie przez gminy. Ani w Norwegii, ani w Szwecji nie ma specjalnych restrykcji na stokach narciarskich.

Do końca listopada obowiązuje 10-dniowa kwarantanna po powrocie do Polski, z której zwolnione są osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 (min. 14 dni od podania ostatniej dawki), ozdrowieńcy, którzy przebyli chorobę w ciągu ostatniego półrocza, a także dzieci poniżej 12. roku życia, podróżujące pod opieką zaszczepionych dorosłych lub - w przypadku powrotu z kraju UE - dorosłych posiadających negatywny wynik testu.

W przypadku podróży z krajów należących do UE, Turcji, Szwajcarii, Islandii, Norwegii z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego przed przylotem do Polski (nie starszy niż 48 godz.) lub w Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy.

W przypadku podróży z Egiptu, Tunezji, Maroka, Jordanii, ZEA, Albanii, Macedonii, Czarnogóry, Meksyku, Kuby, Dominikany, Gruzji, Kenii, Kostaryki, Malediwów, Wysp Zielonego Przylądka, Zanzibaru (krajów nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA) kwarantanna może zostać skrócona w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR, wykonanego nie wcześniej niż 7 dni po przekroczeniu granicy Polski.

