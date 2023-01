Światowa gospodarka na fali wznoszącej. Najlepiej będzie w Chinach

Z opublikowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozy wynika, że w 2023 roku można się spodziewać ożywienia gospodarczego. Najlepiej będzie w Chinach, natomiast najgorzej w Wielkiej Brytanii.

Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w opublikowanym dziś komunikacie patrzą na światową gospodarkę z większym optymizmem niż jeszcze pół roku temu. Nieznacznie podniesiono prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego, o 0,2 punktu procentowego - do 2,9 procenta.

- Ryzyko globalnej recesji znacząco zmalało, a banki centralne, w tym zwłaszcza amerykański Fed zrobiły duże postępy w kontrolowaniu inflacji, lecz nadal jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w sprawie obniżenia cen żywności i energii elektrycznej - powiedział cytowany w komunikacie główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinolas.

Dzięki stabilnej konsumpcji i inwestycjom amerykańska gospodarka uniknie w tym roku recesji

Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniesie w tym roku 1,4 procenta dzięki stabilnemu poziomowi konsumpcji i inwestycjom, a także stabilizacji na rynku pracy. W tym czasie strefa euro odnotuje spadek wzrostu gospodarczego do 0,7 procenta. Dzięki szybkiemu dostosowaniu się do wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego udało się uniknąć najgorszego, czyli trwałej średniorocznej recesji.

Najszybciej rozwijać się będą Chiny. Zniesienie przepisów dotyczących polityki "zero covid" spowodowało podniesienie prognoz wzrostu z 4,4 procenta do 5,2 procenta. Jednak problemem w najbliższych miesiącach może być zmniejszenie zamówień eksportowych, napięcie w stosunkach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi oraz inflacja powodująca spadek realnych dochodów.

Otwarcie się chińskiego biznesu złagodzi napięcia w globalnym łańcuchu dostaw, z drugiej jednak strony wpłynie na zwiększenie światowego popytu na ropę naftową i gaz ziemny, co może skutkować utrzymaniem się średniookresowo wysokich cen na te surowce.

W najgorszej sytuacji gospodarczej spośród państw grupy G7 będzie Wielka Brytania

Jednak według MFW najgorsze perspektywy czekają Wielką Brytanię. Dokładnie trzy lata temu dokonał się brexit. 31 stycznia 2020 roku po 47 latach obecności Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej. Kolejne miesiące przyniosły efekt pandemii, a wkrótce doszły do tego skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

To wszystko doprowadziło do wzrostu inflacji do poziomu niewidzianego od 20 lat i znaczącego wzrostu stóp procentowych. Eksperci szacują, że w ciągu minionym trzech lat z tytułu utraty naturalnych rynków zaopatrzenia i zbytu oraz braku siły roboczej brytyjska gospodarka skurczyła się o 4 procenty.

Brexit dodatkowo wpływa na osłabienie brytyjskiej gospodarki

W 2023 możliwe będzie wystąpienie recesji zamiast oczekiwanego, jeszcze w połowie minionego roku, wzrostu. Inflacja powinna otrzymać się na poziomie nieco poniżej 10 procent w skali rocznej z powodu utrzymujących się wysokich cen energii oraz wzrostu w styczniu o prawie 17 procent indeksu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

