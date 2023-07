Światowe banki spierają się jak liczyć własny ślad węglowy

Największe światowe banki są przeciwne przypisywaniu im w całości emisji, które dotyczą ich operacji na akcjach i obligacjach, argumentując, że nie mają na nie wpływu, inaczej niż w przypadku udzielanych kredytów.

Jak podała agencja Reutera chociaż najwięksi światowi pożyczkodawcy obiecali ściąć swoje emisje do zera do 2050 roku, to uważają, że nie należy wliczać do sumy ich śladu węglowego więcej niż 33 proc. emisji, które są generowane w wyniku działań finansowanych przez akcje o obligacje, którymi banki operują na rynkach kapitałowych.

Bankierzy przekonują, że nie mają nad nimi kontroli, ponadto zwracają uwagę, że włączenie 100 proc. śladu węglowego będącego efektem ich aktywności na rynkach kapitałowych doprowadziłoby do podwójnego jego naliczania w systemie finansowym, ponieważ inwestorzy giełdowi czy posiadacze obligacji również musieliby ujmować ten sam ślad węglowy w swoim raportowaniu.

Próg 33 proc. popiera większość dużych banków, a tylko dwie instytucje finansowe optowało za naliczaniem 100 proc. Chociaż wspólny standard liczenia ma być nieobowiązkowy, banki dążą jednak do jego ujednolicenia.

Wśród instytucji bankowych, które chcą go wypracować są między innymi; Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Citigroup, HSBC, BNP Paribas, NatWest czy Standard Chartered.

