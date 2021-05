Światowe Forum Miejskie w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

XI sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 r. – poinformowali w środę przedstawiciele ONZ, ministerstwa funduszy i polityki regionalnej oraz miasta.

Edycja tego wydarzenia o charakterze ogólnoświatowym będzie poświęcona transformacji miast na rzecz ich lepszej przyszłości.

Podczas środowej konferencji prasowej na dachu katowickiego MCK podano szczegółową datę wydarzenia. Podpisano także porozumienie resortu funduszy i polityki regionalnej oraz władz Katowic określające ich współpracę przy organizacji 11. Światowego Forum Miejskiego (WUF11).

"Mamy przykłady, aby pokazać, w jaki sposób dostosowywać miasta do zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań mieszkańców, aby były one zielone, przyjazne, dostępne - i właśnie o tym chcemy mówić" - powiedziała, nawiązując do transformacji Katowic w ostatnich latach, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister, pełniąca także funkcję pełnomocnika rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. zaznaczyła, że dyskusja podczas tego wydarzenia ma dotyczyć "przyjaznej transformacji, ale również potrzeb osób o szczególnych potrzebach". Wyjaśniła, że 11. edycja WUF ma być najbardziej dostępną edycją z dotychczasowych.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, informowano w maju 2019 r. Jako miejsce wskazano tamtejsze Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

