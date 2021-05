Światowe Forum Miejskie w Katowicach – w dniach 26-30 czerwca 2022 r. (aktualizacja)

XI sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 r.– poinformowali w środę przedstawiciele ONZ, resortu funduszy i polityki regionalnej oraz miasta. Ta edycja ogólnoświatowego wydarzenia będzie poświęcona transformacji miast na rzecz ich lepszej przyszłości.

Podczas środowej konferencji prasowej na dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, gdzie odbędzie się 11. Światowe Forum Miejskie (WUF11), podano szczegółową datę wydarzenia. Podpisano także porozumienie resortu funduszy i polityki regionalnej oraz władz Katowic określające ich współpracę organizacyjną.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, pełniąca także funkcję pełnomocnika rządu ds. organizacji WUF11 zaznaczyła, że przyjęte hasło przewodnie "transformacja miast dla lepszej przyszłości" przełoży się na rozmowy o zmianach na rzecz poprawy jakości życia.

"Od 26 czerwca do 30 czerwca 2022 r. tutaj będziemy skupiać przedstawicieli wszystkich części świata, którym bliski jest temat rozwoju miast. (…) Mamy przykłady, aby pokazać, w jaki sposób dostosowywać miasta do zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań mieszkańców, aby były one zielone, przyjazne, dostępne - o tym chcemy mówić" - mówiła wiceminister, nawiązując do transformacji Katowic w ostatnich latach.

Zasygnalizowała, że dyskusja podczas przyszłorocznego wydarzenia ma dotyczyć "przyjaznej transformacji, ale również potrzeb osób o szczególnych potrzebach". Zadeklarowała też, że 11. edycja WUF będzie najbardziej dostępną z dotychczasowych - także pod kątem usuwania barier.

"Chcemy, aby szczególnie osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni uczestniczyć w tym wydarzeniu, mogły w pełni korzystać z wiedzy i doświadczeń, które będą tu przekazywane. Rząd Polski od wielu lat realizuje program Dostępność Plus, odpowiadający potrzebom osób o szczególnych potrzebach" - przypomniała.

Jarosińska-Jedynak poinformowała ponadto o utworzeniu Rady Młodych przy WUF - aby młodzież mogła kreować otaczającą ją rzeczywistość. "Również chcemy powołać Radę Biznesu przy WUF, bo to przecież biznes kreuje rzeczywistość miejską" - dodała.

Wiceminister przypomniała, że Forum to nie tylko skupiająca tysiące osób w jednym miejscu konferencja, ale również platforma do wymiany wiedzy - funkcjonująca poza jej ramami miejscowymi i czasowymi oraz korzyści dla przedsiębiorców, szczególnie z obszaru turystyki, aby mogli oni odradzać się po pandemii.

Prezydent Katowic Marcin Krupa, nawiązując do procesu przygotowań WUF11 wskazał, że zostały już zabezpieczone potrzebne środki, trwają też prace nad specustawą określającą zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją Forum - podobnie, jak było to przy szczycie klimatycznym COP24, który w tym samym miejscu odbył się pod koniec 2018 r.

"Porównując przygotowania do tych dwóch imprez, wyciągnęliśmy chyba bardzo dobrą lekcję, ponieważ prace nad WUF11 idą nam znacznie lepiej" - zadeklarował Krupa. Uściślił, że zespoły działające na szczeblu ministerstwa i miasta określiły podział obowiązków (Katowice będą odpowiadały m.in. za transport i wolontariuszy; za większą część zadań - ministerstwo).

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Na środowej konferencji w Katowicach odtworzono wystąpienie dyrektor wykonawczej UN-HABITAT. Maimunah Mohd Sharif zaznaczyła m.in., że WUF11 będzie dla Polski okazją do zademonstrowania światowej społeczności zaangażowania tego kraju w osiągnięcie zrównoważonej przyszłości miejskiej.

"Katowice są wspaniałym przykładem rewitalizacji miast i mam nadzieję, że możemy korzystając z najlepszych globalnych praktyk czerpać podczas spotkania w Katowicach, aby tworzyć integracyjne, dobrze prosperujące miasta z możliwościami dla wszystkich" - podkreśliła dyrektor wykonawcza UN-HABITAT.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, informowano w maju 2019 r. Jako miejsce wskazano katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Przygotowany przez resort finansów, funduszy i polityki regionalnej projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją WUF11 w Katowicach był jednym z punktów wtorkowych obrad rządu.

