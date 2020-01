Światowe koncerny zmieniają plany w obawie przed koronawirusem

Międzynarodowe firmy zmieniają swoje plany w obawie przed koronawirusem. Koncern Huawei przełożył dużą konferencje dla deweloperów w Szenczen. Firmy General Motors i Ford minimalizują podróże do Chin, podczas gdy Tencent ograniczył kontakty między pracownikami.

Jak pisze serwis The Verge, konferencja dla deweloperów w Szenczen jest jednym z największych dorocznych wydarzeń organizowanych przez Huaweia. Tegoroczna edycja HDC.Cloud 2020 zaplanowała była na 11-12 lutego, lecz w związku z możliwą epidemią przeniesiono ją na 27-28 marca.

Chiny w środę zamknęły 11-milionowe miasto Wuhan, uważane za epicentrum nowej epidemii koronawirusa, w efekcie której zachorowało prawie 600 osób, zaś co najmniej 17 zmarło. W czwartek rano czasu lokalnego wstrzymane zostały wszystkie loty i pociągi pasażerskie z i do Wuhanu. Nie kursują też autobusy miejskie, metro i promy pasażerskie.

Verge dodaje, że oświadczenia wydały także inne firmy z tego regionu świata. Szef dostarczającej części dla Apple firmy Foxconn Terry Gou ostrzegł pracowników, by nie udawali się do Chin kontynentalnych w ramach zbliżającego się święta Chińskiego Nowego Roku.

Agencja Bloomberga wskazała zaś, że chińska korporacja Tencent kazała pracownikom ograniczyć fizyczne kontakty. Menedżerowie spółki, łamiąc dotychczasową tradycję przedsiębiorstwa nie rozdadzą też osobiście charakterystycznych czerwonych kopert dla pracowników. Według informatorów agencji Tencent zakazał kadrze podróży do Wuhan, podobnie postąpić miała firma Citic Securities.

Agencja powołuje się także na wewnętrzną notatkę pekińskiego biura China Life Insurance. Firma wstrzymała wszelkie delegacje do Wuhan i poradziła pracownikom, by pozostali w odległości przynajmniej 100 km od miasta. Osoby, które niedawno wróciły z tego terenu, mają zaś pracować zdalnie przez co najmniej siedem dni, nim wrócą do biura.

Według Bloomberga zareagowali też amerykańscy producenci samochodów - General Motors i Ford. Posiadające w Wuhan pracowników firm joint venture GM zaznaczyło, że zakazano podróży do miasta, chyba, że są one bardzo istotne dla interesów spółki a przelot został potwierdzony przez menedżera. Ford, który nie ma siedziby w tym chińskim mieście zalecił pracownikom, by go nie odwiedzali. Koncern ma placówki oddalone od punktu wybuchu epidemii odpowiednio o 650 i 900 km.

FedEx zapewnia zaś pracownikom maski chirurgiczne i chusteczki nasączone alkoholem. Firma dezynfekuje też miejsca, gdzie były przypadki zachorowań i zachęca pracowników, by poważnie podchodzili do wszelkich podejrzanych objawów i wizyt lekarskich.

Niemiecki Volkswagen Group poinstruował zaś pracowników, by stosowali metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób oraz wskazał na potrzebę częstego mycia rąk. Według rzeczniczki grupy chińskie placówki przedsiębiorstwa działają w zwykłym trybie.

Koncern HSBC odpowiedział zaś na spekulacje, jakoby jeden z pracowników firmy został zakażony koronawirusem. "Zostaliśmy poinformowani, że u pracownika zdiagnozowano wirusa typu A" - wskazała rzeczniczka. Dodała, że w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa zdezynfekowano piętro, gdzie pracowała ta osoba.