Świecko: Wojewoda lubuski: działania na granicach kraju powstrzymają rozprzestrzenianie się wirusa (aktualizacja)

Myślę, że kontrole sanitarne prowadzone na granicach kraju przyczynią się do tego, że będziemy mogli skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - powiedział w poniedziałek w Świecku wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

W poniedziałek o godz. 15 na przejściach granicznych z Niemcami w Kołbaskowie, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach oraz na polsko-czeskiej granicy w Gorzyczkach rozpoczęły pracę całodobowe punkty kontroli sanitarnej.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podkreślił podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym w Świecku, że kontrole dotyczą autokarów i busów przewożących ludzi. Poinformował, że w punktach kontroli sanitarnych są ratownicy medyczni, policjanci, strażnicy graniczni i inspektorzy transportu drogowego. "Szefem takiego punktu jest przedstawiciel Straży Granicznej" - powiedział.

Wojewoda wyraził również nadzieję, że kontrole sanitarne busów i autokarów "przyczynią się do tego, że będziemy mogli skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa".

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski powiedział, że przejścia graniczne, na których wprowadzono kontrole sanitarne zostały wytypowane m.in. po analizie ruchu przeprowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. "Są to duże punkty, gdzie jest największy ruch autokarów i busów" - podkreślił.

"Jeżeli chodzi o Świecko to mamy do czynienia z około 100 autokarami na dobę i około 1 tys. busów przewożących osoby. W Olszynie ruch jest zdecydowanie mniejszy (…) Będziemy dążyć do tego, żeby sto procent autobusów i busów było poddane tej kontroli" - zaznaczył.

Zapytany przez dziennikarzy, dlaczego nie wprowadzono kontroli w pobliskich Słubicach, gdzie przez dawny most graniczny przejeżdżają autobusy regionalnej komunikacji, odpowiedział, że obecnie jest to "analizowane". "W niedalekiej perspektywie zapadną kolejne decyzje. Na razie takie decyzje zostały podjęte. Skupiamy się na największych byłych przejściach granicznych" - powiedział.

Wyjaśnił, że na jednej zmianie przy kontroli sanitarnej pracuje łącznie 24 funkcjonariuszy: 10 z policji, 6 ze Straży Granicznej, 4 z Krajowej Administracji Skarbowej i 2 z Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo przy kontrolach pracuje personel medyczny zapewniony przez straż pożarną.

Autokary i busy przewożące osoby są typowane do kontroli przez policjantów stojących przy moście granicznym. Pojazdy są kierowane do sprawdzenia na terenie dawnego terminala granicznego. Plac, na którym kontrolowane są pojazdy zabezpieczają policjanci i strażnicy graniczni wyposażeni w ochronne maski i rękawiczki.

Pierwszą część kontroli prowadzą ratownicy medyczni ze straży pożarnej ubrani w ochronne białe kombinezony. Sprawdzają temperaturę ciała podróżnych i kierowców za pomocą kierunkowego termometru. "Jeżeli temperatura (podróżnego) jest wyższa niż normalna, to wdrażamy procedurę sanitarno-epidemiologiczną, a jeżeli nie, to podchodzi funkcjonariusz jednej ze służb i przekazuje karty informacyjne do wypełnienia" - wyjaśnił płk Michalski.

"Karty są zbierane i porównywane z dokumentem tożsamości w celu ustalenia poprawności tych danych i miejsca zamieszkania tej osoby. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, to taki autobus bądź bus jest zwalniany" - powiedział.

Dodał, że wszystkie karty informacyjne są zbierane do kopert, a następnie specjalnie zabezpieczonego pojemnika, który jest później przekazywany służbom sanitarnym.

Przy budynku Straży Granicznej postawiono specjalny strażacki namiot, który ma służyć za miejsce odizolowania podróżnego z objawami chorobowymi. Przy przejściu dyżuruje też karetka pogotowia. Podróżny, który będzie miał objawy chorobowe zostanie przewieziony do szpitala na oddział zakaźny. "Wszystkie działania konsultujemy z powiatowym inspektorem sanitarnym" - powiedział Michalski dodając, że działania strażników będą zależały od decyzji służb sanitarnych.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że w ciągu dwóch, trzech dni zostaną wdrożone kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach.