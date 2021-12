Święta będą internetowe

Co trzeci Polak deklaruje, że prezenty kupi głównie online, sklepy stacjonarne wskazuje tylko minimalnie więcej. Mimo inflacji i rosnących cen e-sprzedawcy spodziewają się rekordowych wyników, przedsmakiem był Czarny Piątek - informuje "Rzeczpospolita" w czwartkowym wydaniu.

30 proc. Polaków odpowiedziało, że prezenty, w większości lub wszystkie, kupi w sklepach stacjonarnych - wynika z badania agencji badawczej IQS, które opisuje "Rzeczpospolita".

"W przypadku zakupów online wskazało je jako najważniejsze 29 proc. ankietowanych, co pokazuje, jak wielki przełom w zwyczajach zakupowych dokonał się w ostatnich dwóch latach z powodu pandemii. Wygląda na to, że to trend, który zostanie z nami na długo" - czytamy.

"Co czwarty Polak deklaruje zakup większości upominków online. Jeszcze większy odsetek podzieli zakup prezentów pół na pół pomiędzy sklepy stacjonarne i internetowe. Najwięcej takich odpowiedzi było w grupie wiekowej 35-44 lata; to w dużym stopniu mieszkańcy dużych miast" - mówi Beata Sadowska, menedżer PR i marketingu w agencji badawczej IQS.

Badanie wykonano na platformie Omnisurv by IQS na przełomie listopada i grudnia.

