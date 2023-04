Świętochłowice: Powstanie zespół roboczy ds. programu naprawczego szpitala

Powstanie zespół roboczy ds. programu naprawczego dla szpitala powiatowego ZOZ Świętochłowice – poinformował w czwartek prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Zaznaczył, że bez wdrożenia konkretnych działań szpital przynosi straty rzędu 1,5 mln zł miesięcznie, na których pokrycie miasta nie stać.

W czwartek prezydent Beger zorganizował konferencję prasową z udziałem prezes Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętochłowice Anity Przytockiej i położnej oddziałowej oddziału ginekologiczno-położniczego Katarzyny Żak.

Beger nawiązał do przedstawionych w ub. tygodniu radnym i personelowi szpitala założeń programu naprawczego, przygotowanego przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego. Przypomniał, że diagnoza programu wskazała na obecne i prognozowane bez jego wdrożenia miesięczne straty placówki rzędu 1,5 mln zł.

Prezydent Świętochłowic wyjaśniał, że odebrał diagnozę programu i wskazane w nim drogi rozwiązywania sytuacji jako ujmujące kwestie przede wszystkim ekonomiczne, jednak niewystarczająco uwzględniające kwestię społeczną: czynnik ludzki, obejmujący potrzeby mieszkańców, jak i pracowników placówki. Podkreślił, że nie ma też mowy o likwidacji szpitala.

"Jestem przekonany, że nasz szpital jest do uratowania, natomiast trzeba zrealizować kolejne kroki i działania. Na dzisiaj, jeżeli żadna decyzja nie zostanie podjęta, to strata szpitala będzie rosła mniej więcej o 1,5 mln zł miesięcznie. W skali roku ok. 18-20 mln zł to są pieniądze, jakie musiałyby być przekazane z budżetu miasta" - wskazał Beger.

"Takich pieniędzy w budżecie oczywiście nie ma; a inną kwestią jest to, że chcemy utrzymać pewien poziom rozwoju miasta" - zastrzegł.

"Dlatego, mając dokument w postaci programu naprawczego, mając wiedzę, że ten dokument został przekazany radnym rady miejskiej, kolejnym krokiem musi być powołanie zespołu roboczego, który przeanalizuje sytuację pod kątem tego dokumentu, ale również uwzględni czynnik społeczny, czyli zadba, żeby mieszkańcy Świętochłowic na tym nie stracili, ale też mieszkańcy, którzy są pracownikami, nie stracili pracy" - wyjaśnił.

Dodał, że zadaniem zespołu, w skład którego wejdą radni, pracownicy szpitala i eksperci, będzie przygotowanie długoletniej strategii dla szpitala w celu zapewnienia funkcjonowania placówki, a z drugiej strony utrzymania poziomu rozwoju miasta.

Beger zaapelował też o działania związane z systemowym zapewnieniem możliwości funkcjonowania szpitali powiatowych, o jakich rozmawiali włodarze okolicznych miast i szefowie tamtejszych placówek na spotkaniu zorganizowanym w listopadzie ub. roku w Świętochłowicach, a co ma być też tematem konwentu prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 19 maja br.

Prezes ZOZ Świętochłowice Anita Przytocka mówiła o niewystarczającej wycenie świadczeń medycznych szpitali powiatowych, w kontekście m.in. znaczącego wzrostu kosztów stałych, wzrostu płac (też wobec problemów kadrowych takich placówek). Jednocześnie apelowała do mieszkańców Świętochłowic o wybór tamtejszej placówki przy korzystaniu z usług medycznych, w czym poparła ją położna oddziału ginekologiczno-położniczego placówki.

W listopadzie ub. roku przedstawiciele samorządowców i środowiska medycznego na zorganizowanej w Świętochłowicach diagnozowali pogarszanie się sytuacji szpitali powiatowych. Wystosowali też list otwarty do ministra zdrowia z apelem o poprawę ich finansowania.

W liście napisano m.in., że "szpitale powiatowe, niezależnie od formy działalności, w ostatnim czasie borykają się z szeregiem czynników zewnętrznych, które mają wpływ na ich pogarszającą się sytuację finansową".

"Okres pandemii, ulegające zmianom przepisy prawa, brak wyspecjalizowanej kadry medycznej skutkujący wzrostem oczekiwań finansowych pracowników, podwyżka cen towarów i usług związana z inflacją - to tylko niektóre z nich" - zaznaczono w liście, dodając, że sytuacja finansowa podmiotów medycznych wymaga wdrożenia nowych zasad i wypracowania rozwiązań mających na celu poprawę ich finansowania.

"Rozwiązania systemowe są konieczne, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do świadczeń medycznych, a podmiotom medycznym bezpieczeństwo funkcjonowania oparte o stabilne zasady finansowania, pozwalające pokryć rosnące koszty bieżącej działalności" - argumentowali sygnatariusze listu podpisanego w listopadzie w Świętochłowicach.

