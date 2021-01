Świętokrzyskie: 12 ofert na rozbudowę mostu w Sandomierzu

Dwunastu wykonawców jest zainteresowanych rozbudową mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. Inwestor, czyli GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania około 104,7 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy.

Oferty, które zostały złożone na budowę mostu w Sandomierzu opiewają na kwoty od około 68,6 mln do 121,8 mln złotych. Wszyscy wykonawcy zobowiązali się do zrealizowania inwestycji w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

"Inwestycja będzie realizowana w systemie +Projektuj i buduj+, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej istniejącej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta" - poinformowała PAP Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach.

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Przemyśl, komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem, ma być dwujezdniowa. W tym celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Ten ostatni wyłączony został z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później. W 2018 roku zatwierdzony został program inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy mostu, wyburzenie starej konstrukcji mostowej i wybudowanie nowej z uwzględnieniem aktualizacji projektowych.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, rozbiórkę istniejącej stalowej konstrukcji nośnej mostu z pozostawieniem istniejących podpór mostu oraz dostosowanie istniejących podpór mostu do nowej konstrukcji. Nowy most ma mieć ponad 457 m długości i pięć przęseł. Każda z jezdni na mieć szerokość 3,5 m, a szerokość chodnika 1,5m.

Zakres prac obejmuje także roboty drogowe wraz z drogami dojazdowymi, przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej, przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie kanału technologicznego.