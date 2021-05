Świętokrzyskie: 145 mln zł na remonty i budowę dróg z RFRD

Wojewoda świętokrzyski podpisał w czwartek z samorządami umowy na realizację blisko 150 zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w wysokości 145 mln zł pozwoli na wyremontowanie i budowę prawie 200 km dróg.

Powiat kielecki na dziesięć inwestycji drogowych otrzymał 25 mln zł. Za te pieniądze wybudowane zostaną drogi m.in. w miejscowości Bobrza w gminie Miedziana Góra, w Chrustach w gminie Zagnańsk i w Sędku (gmina Łagów).

"W większości są to remonty i przebudowy dróg, łącznie z chodnikami. Myślę, że pod koniec lata wykonawcy będą już mogli rozpocząć prace. Cieszymy się, że udało się nam pozyskać fundusze na te inwestycje. Nadrabiamy w ten sposób zaległości z poprzednich lat" - powiedział PAP starosta kielecki Mirosław Gębski.

Gmina Wilczyce w powiecie sandomierskim otrzymała rządowe dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł na remont 1-kilometrowego odcinka drogi Pielaszów - Dobrocice. "Mamy złożone jeszcze kolejne trzy wnioski, ale nie znalazły się na liście podstawowej, tylko rezerwowej. Budowa 1 km drogi w Tułkowicach jest na drugim miejscu tej listy rezerwowej, więc liczymy, że i na tę inwestycję uda się nam pozyskać fundusze" - podkreślił wójt gminy Wilczyce Robert Paluch.

Gmina Ożarów 734 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczy na remont blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Janików - Wólka Chrapanowska - Chrapanów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 935 tys. zł.

"To droga łącząca gminy Ożarów i Zawichost. To trasa ważna dla transportu lokalnego. Gospodarstwa rolnicze wyposażone są w sprzęt ciężki, dlatego potrzebujemy odpowiedniej jakości dróg. Te środki do wspaniała rzecz, wzmacniają budżet gminy. Ponadto na tę inwestycję otrzymaliśmy 80 proc. dofinansowania" - zaznaczył burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. Na realizację blisko 150 zadań świętokrzyskie samorządy otrzymały dofinansowanie w kwocie 145 mln zł. Pozwoli to na wyremontowanie i budowę prawie 200 km dróg.

"To kolejne rozdanie rządowych funduszy, które w ostatnich latach w znaczący sposób poprawiło stan dróg w świętokrzyskich powiatach i gminach. Zależy nam na tym, aby co roku coraz więcej pieniędzy pozyskiwać na inwestycje drogowe" - powiedział PAP wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

