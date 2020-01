Świętokrzyskie: 17 mln zł z UE i z budżetu państwa m.in. na rewitalizację miast

Blisko 17 mln zł z UE i z budżetu państwa otrzymało województwo świętokrzyskie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i rewitalizację centrum miejscowości. Środki trafią do pięciu gmin regionu i świętokrzyskich harcerzy.

"Dzięki tym projektom uda się w wielu miejscowościach przeprowadzić zadania związane z ochroną środowiska i oszczędnościami energetycznymi. Łączna kwota dofinansowania pochodząca ze środków unijnych oraz budżetu państwa to blisko 17 mln zł" - powiedział w piątek podczas podpisywania umów z beneficjentami marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma 6,4 mln zł dofinansowania na modernizację siedziby urzędu miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" oraz kina "Etiuda". Zakres prac obejmuje m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu dachu i ścian zewnętrznych, wprowadzeniu odzysku ciepła z wentylacji, wymianę okien i drzwi, kolektorów słonecznych oraz oświetlenia na energooszczędne.

Prawie 5,2 mln zł dofinansowania trafi do Skarżyska-Kamiennej. Miasto dzięki tym środkom przeprowadzi remonty w Przedszkolu nr 7, Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Placówek Oświatowych nr 2, Zespole Szkół Publicznych nr 4 oraz w budynku urzędu miasta. W placówkach oświatowych wymienione zostaną okna i drzwi, będą one też docieplone i zaopatrzone w system zarządzania energią. Skarżyski ratusz wzbogaci się o nowe oświetlenie oraz panele fotowoltaiczne.

Gmina Jędrzejów ponad 750 tys. dofinansowania zamierza przeznaczyć na remonty budynków w miejscowości Raków. "Wyremontujemy, ocieplimy szkołę podstawową, przedszkole i ośrodek zdrowia. Liczymy na to, że z odnowionych obiektów oświatowych uczniowie będą korzystać już po wakacjach. Te budynki mają już swoje lata i poza oczywistymi względami oszczędnościowymi na kosztach ogrzewania, pojawi się także pozytywny efekt estetyczny i komfort nauki. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni uda nam się ogłosić przetargi" - powiedział burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Blisko 4,2 mln zł trafi do gminy Kluczewsko w powiecie włoszczowskim. Projekt obejmuje rewitalizację tej miejscowości i będzie realizowany wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniem OSP. Przebudowane zostaną drogi na osiedlu Łokietka oraz ul. Spółdzielczej, zagospodarowany będzie także teren wokół zbiornika rekreacyjnego. Zakres prac obejmuje też docieplenie budynku OSP, wyposażenie obiektu kultury, dostosowanie zabytkowej wozowni do nowych funkcji, zagospodarowanie terenu wokół miejscowego ośrodka zdrowia i remizy OSP.

Pieniądze z Unii Europejskiej i krajowego budżetu trafią również do świętokrzyskich harcerzy. 360 tys. zł przeznaczone zostanie na termomodernizację i remonty trzech domów harcerza - w Starachowicach, Końskich i Busku-Zdroju. "Do tej pory staraliśmy się o utrzymanie ich w dobrym stanie przy wsparciu wielu instytucji, ale te pieniądze pozwolą nam na wprowadzenie rozwiązań, dających wymierne oszczędności energetyczne. Liczę na to, że w odnowionych siedzibach będzie spotykać się więcej młodzieży, którą zachęcimy do uczestnictwa w naszych spotkaniach i przedsięwzięciach" - podkreślił hm Tomasz Rejmer, komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej.