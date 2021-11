Świętokrzyskie: 4 mln zł z UE na rewitalizację Bodzentyna

4 mln zł z Unii Europejskiej otrzymały władze Bodzentyna (Świętokrzyskie) na rewitalizację miasta. Całkowita wartość projektu, którego realizacja potrwa do końca przyszłego roku, wyniesie ponad 11 mln zł.

Umowę na dofinansowanie rewitalizacji Bodzentyna ze środków unijnych podpisali we wtorek marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i burmistrz miasta Dariusz Skiba. Projekt przewiduje działania mające na celu pobudzenie społeczne, gospodarcze i turystyczno-kulturalne Bodzentyna. Ma stworzyć także warunki do rozwoju przedsiębiorczości, rozszerzenia oferty kulturalnej i przyczynić się do powstania nowych atrakcji turystycznych, miejsc integrujących mieszkańców i wzrostu bezpieczeństwa.

Projekt zakłada przebudowę tzw. "małej targowicy", budowę parkingu przy ulicy Kościelnej, przebudowę ul. Langiewicza wraz z wymianą wodociągu, kanalizacji i oświetlenia, budowę odwodnienia na ul. Langiewicza i Armii Krajowej, wymianę wodociągu przy ul. Wesołej, budowę chodnika przy Pl. Wolności, termomodernizację budynku po dawnej lecznicy zwierząt przy ul. Wolności w celu jej adaptacji na cele kulturalno-społeczne oraz przebudowę ulicy Kościelnej.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie również amfiteatr, odmulone i wyremontowane stawy biskupie, zainstalowany zostanie monitoring, a Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zostanie doposażone.

"Ta inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców naszego miasta. Musimy pamiętać o tym, że Bodzentyn to miasto z bogatą historią, pełne zabytków, kiedyś jeden z głównych ośrodków gospodarczych w regionie świętokrzyskim. Jestem przekonany, że te wszystkie zadania, które wchodzą w skład tej inwestycji poprawią estetykę miasta i przyciągną turystów" - powiedział Skiba.

Burmistrz Bodzentyna zaznaczył w rozmowie z PAP, że wyłoniony został już wykonawca inwestycji, która ma zostać zakończona do końca 2022 roku. Całkowita wartość projektu przekroczy 11,2 mln zł, z czego 4 mln zł do dofinansowanie z Unii Europejskiej, a blisko 270 tys. zł pochodzi z budżetu państwa.

"Bodzentyn to jedna z perełek historycznych naszego województwa. Realizacja wszystkich elementów tego projektu przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości i będzie magnesem przyciągającym całe rzesze turystów" - powiedział Bętkowski.

