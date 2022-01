Świętokrzyskie: Blisko 13 mln zł z UE dla przedsiębiorców z regionu

12 mln 681 tys. zł unijnego dofinansowania trafi do 21 świętokrzyskich firm. Przedsiębiorcy otrzymane pieniądze przeznaczą na zakup nowoczesnych linii produkcyjnych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii usprawniających pracę.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zaznaczył, że kolejne rozdanie unijnych funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego stało się możliwe dzięki korzystnemu kursowi euro oraz pojawieniu się oszczędności. 21 firm, które znajdowały się na liście rezerwowej konkursu "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP", otrzyma dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł. Taką decyzję podjął obradujący w środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

"Wspieranie świętokrzyskich przedsiębiorców to jeden z naszych priorytetów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie teraz, gdy małe i średnie firmy mierzą się z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią koronawirusa, a jednocześnie chcą rozwijać swój potencjał, unowocześniać proces technologiczny i wprowadzać nowe produkty. Te przedsiębiorstwa w innowacjach widzą szansę na rozwój i odbudowanie swojej pozycji na rynku. Fundusze unijne mają wzmocnić ich potencjał i stać się kołem zamachowym rozwoju" - powiedział Bętkowski.

Wsparcie z funduszy unijnych w łącznej kwocie 12 mln 681 tys. zł otrzymały m.in. firmy z branży medycznej, budowlanej, usługowej, turystycznej i motoryzacyjnej. Wspólnym mianownikiem wszystkich przedsięwzięć, które będą realizować, jest innowacyjność i zwiększenie konkurencyjności. Przedsiębiorstwa przeznaczą otrzymane dofinansowanie przede wszystkim na uruchomienie nowoczesnych linii technologicznych, zakup specjalistycznego sprzętu, wprowadzenie na rynek nowych produktów czy rozszerzenie zakresu swoich usług.

Marszałek województwa świętokrzyskiego dodał, że projekty z listy rezerwowej, które właśnie otrzymały unijne wsparcie, służyć będą nie tylko rozwojowi przedsiębiorstw, ale i przyczynią się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i konkurencyjności całego regionu świętokrzyskiego.

"Jest to niezwykle istotne w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki naszego regionu należy do najważniejszych priorytetów polityki regionalnej, ponieważ to właśnie od niego zależy w dużym stopniu dynamika wzrostu społeczno-ekonomicznego. Jestem przekonany, że dzięki środkom unijnym, które trafiają do świętokrzyskich firm, skutecznie mierzymy się z tym wyzwaniem" - podkreślił Bętkowski.

Marszałek przypomniał, że tydzień temu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 50 mln zł z unijnych funduszy na pożyczki dla przedsiębiorców. Mogą one być wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz zatowarowanie i zakup półproduktów.

"Można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł na tę formę wsparcia świętokrzyskich firm, które pozyskane zostaną ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek. To kolejne, realne wsparcie dla sektora MŚP" - zaznaczył marszałek woj. świętokrzyskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl