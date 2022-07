Świętokrzyskie: Blok gazowy powstanie na terenie Elektrociepłowni Kielce

Nowy blok gazowy powstanie na terenie Elektrociepłowni Kielce. We wtorek podpisano umowę na realizację inwestycji, dzięki której kielecki oddział PGE w całości odejdzie od produkcji energii z wykorzystaniem węgla.

Wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz powiedział, że podpisanie umowy na budowę bloku gazowego w kieleckiej elektrociepłowni to kolejny krok w transformacji energetycznej kraju.

"Naszym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 70-proc. udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez nasze elektrociepłownie energii. Nowa inwestycja w kieleckiej elektrociepłowni jest kolejnym krokiem ku realizacji tych założeń" - podkreślił.

W ramach inwestycji w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła powstanie układ kogeneracyjny składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MW oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MW.

Wybudowana zostanie także instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania instalacji. Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, obok budowanej kotłowni gazowej, która składać się będzie z pięciu kotłów wodnych o łącznej mocy 160 MW.

"Budowa bloku gazowego to kolejna, obok powstającej kotłowni gazowej, ważna inwestycja zarówno dla rozwoju Kielc, jak i środowiska i zdrowia jego mieszkańców. Jako producent ciepła i energii elektrycznej naszą rolą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Nowa inwestycja zapewni dostawy ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji" - powiedział dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach Zbigniew Duda.

Generalnym wykonawcą została spółka Elemont. Jak powiedział dyrektor handlowy przedsiębiorstwa Wojciech Wałach, blok oparty o turbinę gazową charakteryzuje się dwukrotnie mniejszą emisją spalin niż instalacje węglowe. Zaznaczył, że turbina gazowa, która znajdzie się w Kielcach, będzie także dostosowana do spalania wodoru.

Roboty budowlane mają rozpocząć się w styczniu 2023 roku. Nowy blok gazowy zostanie przekazany do eksploatacji wraz z końcem 2024 roku.

