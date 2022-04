Świętokrzyskie: Dodatkowe 60 mln zł na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali we wtorek aneks do umowy o finansowanie projektu "Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego". Efektem porozumienia jest dodatkowe 60 mln zł, które w formie preferencyjnych pożyczek trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców.

"To nie są dodatkowe środki z Unii Europejskiej. To są środki z tzw. drugiego obrotu. Pieniądze, które przedsiębiorcy zwrócili z poprzednio przyznanych im pożyczek. Teraz po raz kolejny trafią na rynek" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Paweł Chorąży, dyr. zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

"One do tej pory znajdowały się na kontach Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd województwa podjął decyzję, aby te środki uruchomić w formie preferencyjnych pożyczek" - dodał Jacek Sułek, dyr. departamentu Inwestycji i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek województwa podkreślił, że kwota 60 mln zł pozwoli wesprzeć co najmniej 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim.

"Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na inwestycje w środki trwałe służące prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Uzupełnieniem inwestycji mogą być wydatki na zatowarowanie, zakup półproduktów i środków obrotowych" - zaznaczył Bętkowski.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi przetarg na wybór pośredników finansowych. "Wtedy to już pośrednicy decydują, jakie są kryteria i warunki przyznania tych preferencyjnych pożyczek. My tylko wskazujemy ogólne zasady. Pożyczka może być przyznana do 1 mln zł. Do końca czerwca będą one mogły być przyznane na warunkach +covidowych+, czyli zero oprocentowania, bez marży. Od 1 lipca będą już przyznawane na normalnych warunkach rynkowych" - powiedział Sułek.

Od momentu uruchomienia projektu (połowa 2017 roku) BGK i działający w jego imieniu operatorzy regionalni udzielili dla świętokrzyskich przedsiębiorców ponad 1370 preferencyjnych pożyczek. Wartość inwestycji zrealizowanych w ich ramach przekroczyła 367 mln zł.

