Świętokrzyskie: Dziesięć ofert w przetargu na realizację łącznika do obwodnicy Opatowa

Dziesięciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem łącznika północnego do obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 74 – poinformowała we wtorek GDDKiA.

Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach Małgorzata Pawelec-Buras poinformowała, że złożone w przetargu oferty opiewają na kwoty od ok. 47 mln do 91,5 mln złotych. Większość ofert mieści się w kwocie, jaką wykonawca przeznaczył na realizację inwestycji, ok. 78,5 mln zł. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia tej najkorzystniejszej.

"Dzięki budowie łącznika północnego, stanowiącego uzupełnienie 12-kilometrowej, aktualnie projektowanej dużej obwodnicy Opatowa, kierowcy podróżujący na trasach Kielce - Lublin czy Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Annopol - Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do miasta" - zaznaczyła rzeczniczka.

Obie inwestycje - obwodnica w ciągu S74 i DK9 oraz łącznik północny zrealizowane zostaną w systemie "Projektuj i buduj" w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Łącznik północny w ciągu drogi krajowej nr 74 połączy węzeł Opatów na drodze nr 9, planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z drogą nr 74 w okolicy Adamowa; projektowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP - główna o ruchu przyspieszonym o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nad drogą krajową. W ramach zadania powstaną drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda.

Przez Opatów przebiegają dwie trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu - droga nr 74 Sulejów - Kielce - Kraśnik i droga nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym jedna trzecia - ciężkich.

