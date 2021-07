Świętokrzyskie: GDDKiA ogłasza przetarg na budowę obwodnicy Morawicy

Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na budowę obwodnicy Morawicy. Ogłoszenie o postępowaniu zostało skierowane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – poinformowała w piątek GDDKiA.

Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik GDDKiA w Kielcach przekazała, że w ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 73 biegnący nowym śladem, stanowiący obwodnicę Morawicy i Woli Morawickiej. Trasa będzie miała długość ok. 4,4 km.

W ramach inwestycji planowana jest budowa i przebudowa skrzyżowań oraz dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego. Powstaną dwie estakady. Pierwsza o długości ok. 500 metrów nad rzeką Czarna Nida oraz druga o długości ok. 350 m nad rzeką Morawka. Ponadto wybudowany zostanie most nad potokiem Łabędziów, wiadukt drogowy nad drogą powiatową nr 0369T oraz podziemne przejście dla pieszych.

Pawelec-Buras dodała, że aktualnie trwa budowa pierwszego odcinka drogi od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny. "Na przełomie sierpnia i września br. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac. Wówczas układana będzie ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni, na ciągu głównym budowanej trasy. Zgodnie z umową I etap inwestycji powinien zakończyć się wiosną 2022 r." - dodała.

Docelowo, po wybudowaniu obu odcinków, obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku drogi krajowej nr 73, która łączy węzeł Kielce Północ, Busko-Zdrój i Tarnów. Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl