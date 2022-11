Świętokrzyskie: GDDKiA planuje przebudowę dróg krajowych 78 i 79

Cztery fragmenty tras krajowych nr 78 i 79 w woj. świętokrzyskim zostaną zmodernizowane – poinformował w czwartek kielecki oddział GDDKiA. Łącznie do remontu zaplanowano ok. 50 km dróg. Przetargi na wykonanie opracowań niezbędnych do rozbudowy zostały już ogłoszone.

Rzeczniczka GDDKiA w Kielcach Małgorzata Pawelec-Buras, poinformowała, że rozbudowane mają zostać trzy odcinki dk 78: od granicy województwa śląskiego i świętokrzyskiego do Nagłowice (ok. 15 km); Jędrzejów - Kije (18 km); Nagłowice - Prząsław (ok.10 km) oraz około siedmiokilometrowy odcinek dk 79 Sośniczany - Koprzywnica.

Ogłoszone przetargi dotyczą wykonania "studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego". Dodatkowo wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie uzyskanie decyzji środowiskowych dla inwestycji w ciągu 25 miesięcy od podpisania umów.

"Podczas prac przygotowawczych wystudiowane zostaną warianty rozwiązań technicznych dla poszczególnych odcinków z uwzględnieniem nowych przebiegów np. obwodnicy Nagłowic. Kolejnym krokiem będą przetargi na projekty i roboty budowlane. Po zakończeniu inwestycji drogi będą przystosowane do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś" - przekazała rzeczniczka.

Do podobnego standardu dostosowanych będzie pięć odcinków dk 79 o łącznej długości ok. 74 km. Pawelec-Buras przypomniała, że trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy fragmentów dk 79 Ożarów - Sobótka, Skrzypaczowice - Osiek, Osiek - Połaniec, Połaniec - Słupia i Słupia - Nowy Korczyn.

Zadaniem projektantów jest przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umów, czyli w 2024 i 2025 roku.

