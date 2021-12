Świętokrzyskie: GDDKiA podsumowała inwestycje w 2021 roku

Kielecki oddział GDDKiA podsumował inwestycje 2021 roku w woj. świętokrzyskim. Wśród najważniejszych zadań - rozpoczęcie budowy obwodnic Wąchocka i Ostrowca Świętokrzyskiego, a także projektowanie obwodnicy Opatowa i mostu w Sandomierzu.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec-Buras w roku 2021 kontynuowano realizację rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Prowadzone były prace nad dokumentacją i równolegle nad przygotowaniem terenu do robót budowlanych dla 12-km obwodnicy Wąchocka. "Wykonawca przystąpił do pierwszych robót - przełożenia mediów i budowy dróg technologicznych. Łączny koszt robót to blisko 284 mln złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku" - zaznaczyła.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42 oraz kontynuowano przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Chmielnika w ciągu DK73/DK78 i Osieka w ciągu DK79."Proponowane warianty dwóch ostatnich inwestycji prezentowane były na zorganizowanych w br. spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z umowami zakończenie prac przygotowawczych i ogłoszenie przetargów na realizację obwodnic planowane jest w 2024 roku" - przekazała Pawelec-Buras.

Poza tym rozpoczęły się pierwsze roboty na obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego realizowanej w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK). Budowa kontynuowana będzie w przyszłym roku, a zakończenie robót o wartości ok. 52,9 mln złotych planowane jest w 2024 roku.

"W czerwcu br. ruszyła realizacja jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim - obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9" - zaznaczyła rzeczniczka.

Koszt nowej dwujezdniowej drogi o długości 12 km to ok. 404 mln zł. W tym roku prowadzone były prace nad projektem budowlanym, w przyszłym planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Roboty w terenie planowane są w latach 2023-2025.

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie tzw. łącznik północny w ciągu DK74. "W br. podpisaliśmy umowę za ok. 57,5 mln zł na zaprojektowanie i wybudowanie tego 3-kilometrowego odcinka. Ta inwestycja zakończy się również w 2025 roku" - dodała.

Za ok. 68,9 mln złotych wybudowany zostanie nowy most przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. "Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowej przeprawy mostowej po uprzednim wyburzeniu konstrukcji starego obiektu. Aktualnie trwają prace projektowe. Inwestycja planowana jest do 2024 roku" - przekazała.

GDDKiA ogłosiła także przetargi na inwestycje w ramach PBDK. Trwają postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (16,4 km) oraz obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73 (4,4 km). Podpisanie umów z wyłonionymi w przetargach wykonawcami planowane jest w przyszłym roku.

Od grudnia kierowcy mogą korzystać z rozbudowanego około 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 78 między Kijami a Chmielnikiem.

W przyszłym roku planowane jest m.in. podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Morawicy oraz przetargu na realizację przejścia S74 przez Kielce.

