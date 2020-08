Świętokrzyskie: Lipiec kolejnym miesiącem ze wrostem bezrobocia; tempo wzrostu mniejsze

Lipiec był kolejnym miesiącem ze wzrostem bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Według wstępnych danych z PUP liczba bezrobotnych w regionie w lipcu wyniosła 45 tys. 956 i wzrosła w relacji do czerwca o 178 osób.

"Jest to wzrost o niecałe pół procenta(0,4 proc.). Taki wzrost bezrobocia nie powinien przełożyć się na zmianę stopy bezrobocia, która zapewne wyniesie, podobnie jak w czerwcu, 8,6 proc. Lipiec był więc kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia (począwszy od kwietnia), ale też kolejnym, w którym tempo wzrostu było mniejsze od poprzedniego" - przekazała w piątek PAP Anna Jastrzębska z zespołu badań i analiz rynku pracy WUP w Kielcach.

Zaznaczyła, że w tym miesiącu po raz pierwszy od początku trwania pandemii w sześciu powiatach odnotowano spadki bezrobocia (kieleckim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim).

W lipcu do urzędu wpłynęły także zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Dotyczy ono 61 pracowników zakładu z branży przetwórstwa mięsnego z Łopuszna (pow. kielecki), w którym planowane jest zaprzestanie działalności. "Zwolnienia są argumentowane problemami spowodowanymi brakiem dostaw żywca i brakiem zamówień ze strony kontrahentów" - powiedział PAP Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Pierwsza tura zwolnień ma być przeprowadzona w okresie sierpień-październik 2020 roku i w styczniu 2021 roku.

Zawiadomienie o możliwych zwolnieniach wysłał także do PUP właściciel perfumerii Sephora. "Na razie przystąpiono tylko do konsultacji. W Kielcach funkcjonują dwie drogerie. Z wniosku wynika, że zwolnienia są możliwe, ale mogą się ograniczyć do likwidacji jednego etatu. Niewykluczone, że nikt nie straci pracy" - dodał Piwko.

Liczba wniosków złożonych do WUP o wsparcie dla pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej wyniosła jak dotąd 2622, a kwota z wniosków rozpatrzonych pozytywnie opiewa na ponad 153 mln złotych.