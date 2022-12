Świętokrzyskie: Marszałek: Program regionalny zaakceptowany przez KE

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny woj. świętokrzyskiego. To zwieńczenie dwuletnich, intensywnych prac i negocjacji – powiedział w piątek marszałek Andrzej Bętkowski. Do regionu trafi ponad 1,45 mld euro. Nabory konkursowe powinny ruszyć w ciągu trzech miesięcy.

Jak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, 7 grudnia Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Ta decyzja uruchamia fundusze europejskie zakontraktowane w programie w wysokości 1 mld 456 mln euro.

"To zwieńczenie dwuletnich, intensywnych prac i trwających od połowy marca tego roku negocjacji" - zaznaczył w piątek marszałek Bętkowski.

Ponad 1 mld euro zostanie przeznaczony na tzw. projekty twarde, inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostała kwota na projekty miękkie - edukację, rozwój i zdrowie.

W ocenie wicemarszałek Renata Janik największym sukcesem jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny to ponad 60 mln euro więcej w tej nowej perspektywie oraz projekt "Dziś uczeń jutro student".

"Został on zaakceptowany w ostatnim momencie przez Komisję Europejską i otrzymał bardzo pozytywne opinie. Projekt jest dedykowany młodym ludziom. Ma ich przygotować do lepszego zdania matury, zachęcić do wybierania kierunków technicznych na naszych uczelniach. A to dowodzi, że obecny zarząd województwa stara się, aby poprawić sytuację na rynku pracy oraz demograficzną i zachęcać młodych ludzi do pozostawania w regionie" - przekonywała Janik.

Wśród najważniejszych projektów, które mają zostać zrealizowane w nadchodzącej perspektywie budżetowej w woj. świętokrzyskim, jest powstanie Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO).

Ponad 350 mln euro ma zostanie przeznaczone na projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, budowę kanalizacji, gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej.

Około 50 mln euro zaplanowano na inwestycje w mobilność miejską. W planach jest m.in. zakup nowego taboru kolejowego w tym składów o napędzie wodorowym. Natomiast 190 mln euro na inwestycje transportowe , w tym około 85 mln euro na modernizację dróg wojewódzkich.

Nabory konkursowe powinny ruszyć w pierwszym kwartale 2023 roku.

