Świętokrzyskie: Największa inwestycja drogowa w historii powiatu kieleckiego

Prawie 16 mln zł kosztować będzie remont ponad 10-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Lubania – Życiny (Świętokrzyskie). To największa inwestycja drogowa w historii powiatu kieleckiego – powiedział podczas podpisania umowy na realizację inwestycji starosta kielecki Mirosław Gębski.

Droga powiatowa Lubania - Życiny o długości ponad 10 km przebiega przez tereny trzech gmin: Rakowa, Chmielnika i Pierzchnicy. Starosta kielecki podkreślił, że przebudowa tej drogi to największa i najdroższa inwestycja drogowa w historii powiatu kieleckiego.

"Inwestycja długo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców trzech gmin, przez które przebiega droga, ale i sąsiednich powiatów. Remont drogi wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych i kierowców" - powiedział starosta kielecki Mirosław Gębski.

Przebudowa drogi realizowana będzie na dwóch odcinkach: ośmiokilometrowy odcinek od istniejącej obwodnicy Chmielnika do granicy powiatów kieleckiego i staszowskiego (na terenie gmin Chmielnik i Pierzchnica) oraz dwukilometrowy odcinek na terenie gminy Raków.Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi oraz wewnętrznymi w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Wykonane zostaną również odwodnienia i przepusty, nowe zatoki autobusowe i wyremontowany most.

"Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszej gminy zgłaszali potrzebę modernizacji tej drogi. Wpłynie ona na bezpieczeństwo nie tylko użytkowników tej drogi, ale i okolicznych mieszkańców" - powiedział burmistrz Pierzchnicy Stanisław Strąk.

Kwestię bezpieczeństwa mieszkańców podkreślił także burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. "Szczególne ważne to jest dla mieszkańców Lubani i miejscowości Lipy, które to znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie tej drogi. Powstaną nowe zatoki autobusowe i chodniki, a to jest niezwykle istotne, bo dzieci chodzą tam do szkoły. Do tego dochodzi walor turystyczny, bo to jest bardzo często uczęszczana droga głównie przez turystów rowerowych" - zaznaczył Wójcik.

"Na obecnej drodze na terenie naszej gminy nie ma chodników, przejść dla pieszych, są bardzo wąskie pobocza. Mieszkańcy przemieszczali się pasem ruchu. Teraz będzie o wiele bezpieczniej" - dodał wójt Rakowa Damian Szpak.

Remont drogi ma potrwać 18 miesięcy, ale wykonawca inwestycji, kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart deklaruje skrócenie tego czasu. "Roboty budowlane rozpoczniemy po 10 czerwca. Postaramy się zakończyć tę inwestycję w jak najkrótszym terminie, z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. Zakładamy, że prace potrwają około 12 miesięcy" - powiedział wiceprezes firmy Fart Wiesław Ruchomski.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 15,8 mln zł. Remont drogi w 95 proc. zostanie dofinansowany w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład". 800 tys. zł to środki własne powiatu kieleckiego.

