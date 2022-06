Świętokrzyskie: obwodnica Kazimierzy Wielkiej oddana do użytku

4,5 kilometrowa obwodnica Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyskie) została w piątek oddana do użytku. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 62,9 mln zł, z czego wsparcie środków unijnych to ponad 39,8 mln zł.

Obwodnica Kazimierzy Wielkiej to około 3-kilometrowy odcinek drogi znajdujący się po północno - wschodniej stronie miasta oraz fragment po stronie południowo-zachodniej. Łączna długość obwodnicy to około 4,5 km. Droga posiada parametry drogi klasy G, jezdnię szerokości 7 m wraz z opaskami bitumicznymi oraz drogi serwisowe.

Obwodnica odciąży centrum Kazimierzy Wielkiej, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Dotychczas tranzyt przebiegał wąskimi, ciasno zabudowanymi ulicami: Kolejową, 1 Maja, Sienkiewicza, Koszycką - drogą 768, a także Piłsudskiego i Armii Krajowej - drogą 776. Nowa droga skróci również czas przejazdu od Jędrzejowa na drodze krajowej S7 do Brzeska na autostradzie A4.

"Wszystkie obwodnice, które wyprowadzają ruch z aglomeracji, szczególnie miejskich, poprawiają bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, jak wzrasta natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w naszym regionie. Nowa droga poprawi komfort jazdy, a jednocześnie będzie miała istotny wpływ gospodarczy dla Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego" - powiedział PAP marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch podkreślił w rozmowie z PAP, że zakończenie budowy obwodnicy to historyczne wydarzenie. "Mieszkańcy czekali na te chwilę 40 lat. W końcu nasze marzenia się spełniły. Oprócz tego, że obwodnica jest bardzo ważna dla mieszkańców, to jeszcze ma znaczenie strategiczne dla przyszłego rozwoju Kazimierzy Wielkiej, jako uzdrowiska i miasta powiatowego" - podkreślił Bodzioch.

Starosta kazimierski Jan Nowak dodał, że obwodnica "przejmuje praktycznie 100 proc. tranzytu i jeszcze komunikację miejską. "Dla Kazimierzy Wielkiej oznacza to, że tworzą się nowe przestrzenie działek budowlanych, prowadzenia działalności gospodarczej. Powstały drogi technologiczne, które +uzbrajają+ miasto w nowe ciągi dojazdowe do posesji, pół i itp. To najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o komunikację, w historii powiatu" - powiedział PAP Nowak.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 62,9 miliona złotych, ponad 47,2 miliona złotych to wartość robót budowlanych. Pozostała kwota to koszty wykupu gruntów, promocji oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Wsparcie środków unijnych to ponad 39,8 mln zł.

Prace rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa na przełomie września i października 2021 roku. Na opóźnienie terminu oddania obwodnicy miało wpływ kilka powodów. Przede wszystkim zwiększyła się ilość terenów zalewowych, co spowodowało potrzebę poszerzenia przęseł mostowych, a także zwiększony zakres wykopaliskowych badań archeologicznych i niepełna obsada pracowników w związku z pandemią COVID-19.

