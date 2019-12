Świętokrzyskie: oddano do użytku 8-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7

W środę, niemal pięć miesięcy przed planowanym terminem, oddano do użytku prawie 8 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej.

Dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 7,6 km oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód są już przejezdne. Oznacza to, że kierowcy mają do dyspozycji około 200 kilometrów drogi ekspresowej od granicy Małopolski i Świętokrzyskiego w kierunku Warszawy. Zgodnie z umową pozostałe prace - w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych, realizowane będą do maja 2020 r.

"Dzisiaj Skarżysko-Kamienna miejsce, które utrudniało ruch na drodze S7 pomiędzy Krakowem a Warszawą, północą a południem, będzie przyjazne dla kierowców i mam nadzieję bezpieczne. Takie pragniemy, żeby były polskie drogi. Przede wszystkim bezpieczne i przewidywalne, jeśli chodzi o czas przejazdu. Te drogi, które oddajemy do użytku, takie są" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że kolejnym wyzwaniem dla drogowców w woj. świętokrzyskim będzie droga ekspresowa S74.

"Świętokrzyskie nie przestanie być dużym placem budowy. Mam nadzieję, że w kolejnej perspektywie unijnej taka droga powstanie" - zaznaczył. Podkreślił, że w budowie jest wiele innych polskich dróg.

"Via Carpatia, Via Baltica, droga ekspresowa S5, S11, a w przygotowaniu droga ekspresowa S12. Te inwestycje są niezbędne Rzeczypospolitej i tym wszystkim , którzy korzystają z dróg naszego kraju. Pragniemy, aby Polska była dobrze skomunikowanym państwem, w którym sieć dróg jest swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego" - powiedział Adamczyk. Dodał, że w programie polskiego rządu jest docelowo wybudowanie 6 tys. km autostrad i dróg ekspresowych.

Na blisko 8-kilometrowym odcinku są zlokalizowane dwa węzły drogowe ( Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód), dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (5 w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), dwa przejścia dla zwierząt średnich, pięć przejść dla zwierząt małych. Inwestycja obejmowała również m.in. budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową, oświetlenia drogowego oraz budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe).

Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wartość dofinansowania - około 156,9 mln zł). Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych (wartość robót budowlanych - około 260 mln zł).