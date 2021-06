Świętokrzyskie: Ostatnie dni na uzyskanie wsparcia z tarcz antykryzysowych

Kończy się czas na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do 10 czerwca można składać wnioski na podstawie tzw. „starej tarczy".

"Dofinansowanie dotyczy podmiotów, które niezależnie od branży, w wyniku pandemii zanotowały spadek obrotów. Wsparcie przysługuje na pracowników objętych oraz nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wsparcie mogą otrzymać zarówno przedsiębiorcy, jak również organizacje pozarządowe, instytucje kultury i kościelne osoby prawne" - poinformowała we wtorek wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszka Kubicka.

Zaznaczyła, że czerwiec jest jednocześnie ostatnim miesiącem, za który przysługuje dofinansowanie w ramach "starej tarczy". Natomiast 30 czerwca upływa termin składania wniosków w ramach tzw. tarczy branżowej. Dotyczy ona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie 59 kodów PKD.

"W tym przypadku wsparcie mogą otrzymać również pracodawcy, którzy wcześniej otrzymali już dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie poprzednich edycji tarczy. Warto się pośpieszyć - składając wniosek w czerwcu, można otrzymać dofinansowanie na trzy miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień bieżącego roku" - dodała.

Od początku pandemii Wojewódzki Urząd Pracy przyjął 5 809 wniosków od 2 766 podmiotów. "Do świętokrzyskich pracodawców trafiły środki w kwocie ponad 272 milionów złotych, co pozwoliło ochronić blisko 73,5 tys. miejsc pracy. Wsparcie w ramach Tarczy pozwoliło wielu firmom przetrwać trudny okres pandemii i utrzymać poziom zatrudnienia" - podkreśliła Kubicka.

Wskazała, że ma to istotny wpływ na kondycję rynku pracy - w kwietniu w województwie świętokrzyskim ubyło 1 490 bezrobotnych, a w porównaniu do sytuacji sprzed roku, nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 405 osób.

