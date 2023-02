Świętokrzyskie: Otwarto nową placówkę pocztową w Zagnańsku koło Kielc

W Zagnańsku koło Kielc otwarto nową placówkę pocztową. Wiceszef Poczty Polskiej Andrzej Bodziony podkreślił, że placówki powstają tam gdzie będą one rentowne i jest zapotrzebowanie na usługi pocztowe.

Mieszkańcy Zagnańska mogą od poniedziałku korzystać z nowej palcówki Poczty Polskiej.

"Konsekwentnie rozbudowujemy naszą sieć placówek pocztowych, dbając przy tym o wzrost rentowności całej naszej sieci. Otwieramy nasze placówki pocztowe tam, gdzie jest zapotrzebowanie na nasze usługi. Są tworzone w miejscach, które zapewniają nam rentowność, a dotychczasowe są przekształcane i rozwijane tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał ze sprzedaży naszych usług i towarów" - powiedział podczas poniedziałkowego otwarcia nowej placówki wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Bodziony podkreślił, że nowo otwarta placówka została zaprojektowana według nowych wzorów, które Poczta Polska sukcesywnie wprowadza w swojej sieci placówek. Zaznaczył, że zastosowane rozwiązania mają zapewnić wysoką jakość i komfort obsługi. Przestrzeń oraz infrastruktura placówki dostosowana została do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wózkami dziecięcymi. Dodał, że nowa lokalizacja placówki spełnia wszystkie wymagania XXI wieku.

"Naszą nową placówkę cechuje nowoczesność oraz przestronność. Jestem przekonany, że klienci docenią te atuty, a nowo otwierany urząd zaspokoi zapotrzebowanie na szeroki wachlarz usług, jaki oferujemy. Dzięki temu nasi klienci mogą podczas jednej wizyty załatwić wiele najróżniejszych spraw" - mówił wiceprezes Poczty Polskiej

Klienci będą mieli do dyspozycji dwa okienka, w którym będą mogli załatwić wszystkie sprawy z oferty całej Grupy Poczty Polskiej oraz strefę handlową. Obsługa będzie odbywała się od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00, a w piątki w godz. 8.00-20.00. Przed placówką znajduje się parking z miejscami dla klientów poczty.

W placówce pocztowej będzie można m.in.: wysłać kartki, listy, paczki, skorzystać z usług finansowych - wpłaty, wypłaty, czy kupić znaczki. Ponadto będzie można założyć bezpłatne konto w Banku Pocztowym, wziąć kredyt lub wykupić ubezpieczenie. W Samoobsługowej Strefie Handlu można skorzystać z bogatej oferty asortymentu: kartek, karnetów, kopert, opakowań, prasy, książek, artykułów biurowych, a także upominków, artykułów dla dzieci i słodyczy.

W planach jest zainstalowanie na terenie parkingu przy placówce automatu do odbioru i nadawania przesyłek.

W otwarciu nowej placówki wzięli udział wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka i wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. "Rząd premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mam zaszczyt zasiadać, inwestuje w zrównoważony rozwój. Nasi poprzednicy z PO i PSL likwidowali w Polsce polanej placówki policji, straży pożarnej, jak również poczty. My inwestujemy w zrównoważony rozwój. To dla nas priorytet" - podkreśliła Krupka.

"Nie można tylko inwestować w drogi czy infrastrukturę sportową i jednocześnie sprawiać, żeby na pocztę trzeba było jeździć do innych miejscowości, albo załatwiać kwestie bankowe poza miejscem zamieszkania. Otwarcie tej nowej placówki pocztowej to element inwestowania we wszystkie sfery życia w małych społecznościach" - dodał Wawrzyk.

Wiceprezes Poczty Polskiej poinformował, że na terenie Regionu Sieci w Kielcach klienci mają do dyspozycji ponad 250 placówek pocztowych, w tym blisko 100 agencji pocztowych. W całym kraju Poczta Polska ma ponad 7600 placówek.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl